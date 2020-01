Gewerbesteuer: Knapp drei Millionen Euro weniger für Altenstadt

Plus Altenstadt steht finanziell vor Herausforderungen. Trotzdem sollen in der Marktgemeinde einige Projekte umgesetzt werden.

Der Markt Altenstadt steht finanziell vor einem kniffligen Jahr – das wurde auf einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses deutlich. Bürgermeister Wolfgang Höß sprach von einer „angespannten Haushaltslage“, als Kämmerin Claudia Pfisterer den Markträten den Entwurf des Zahlenwerks präsentierte. Gleich mehrere Faktoren hätten sich zu Ungunsten der Gemeinde entwickelt. „Das trifft uns jetzt“, sagte Höß.

Besonders zu spüren bekommt Altenstadt einen Einbruch bei der Gewerbesteuer: 2020 sei Pfisterer zufolge mit Einnahmen von lediglich 1,6 Millionen Euro zu rechnen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Kommune noch mehr als 4,4 Millionen Euro von ortsansässigen Firmen und Betrieben kassiert. Als Gründe für den drastischen Rückgang nannte Pfisterer eine Anpassung der Gewerbesteuer und Rückzahlungen, welche die Marktgemeinde leisten müsste.

Gewerbesteuereinnahmen sollen sich wieder stabilisieren

Völlig überraschend kämen die Einbußen aber nicht: „Was die Gewerbesteuer angeht, waren die vergangenen beiden Jahre schon sehr positiv“, sagte Pfisterer gegenüber unserer Redaktion. Die Kämmerin erwartet, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren wieder stabilisieren werden: Für die Jahre 2021 bis 2023 hat Pfisterer je 2,5 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt, die Altenstadt von den Firmen und Betrieben erhalten soll.

Doch nicht nur das fehlende Geld aus der Gewerbesteuer macht den Haushalt 2020 laut Bürgermeister Höß zu „keinem einfachen“. Aufgrund der hohen Steuerkraft in den vergangenen Jahren, falle die zu zahlende Kreisumlage mit voraussichtlich knapp 3,3 Millionen Euro relativ hoch aus. Außerdem würden Schlüsselzuweisungen wegfallen.

Insgesamt habe man den Haushalts-Entwurf sehr umsichtig und vorsichtig geplant, sagte Altenstadts Rathauschef: „Ich denke nicht, dass es letztlich so schlimm kommen wird.“

Neue Sporthalle ist das größte Bauprojekt in Altenstadt

Die Liste an Baumaßnahmen, die sich im Vermögenshaushalt finden, ist trotzdem lang. Mit fast 6,5 Millionen Euro ist der Bau einer neuen Sporthalle der größte Posten. Die Kosten sind allerdings auf die kommenden fünf Jahre verteilt. Mit 150000 Euro ist nur ein kleiner Anteil für dieses Jahr veranschlagt. Bei dem Vorhaben ist der Markt derzeit in der Planungsphase. Im Bereich der Städtebauförderung ist ebenfalls einiges geplant – allerdings ist noch nicht sicher, welche der Projekte heuer tatsächlich umgesetzt werden. Die Vorhaben müssten allerdings im Haushalt verzeichnet sein, um Fördermittel anzumelden, sagte Pfisterer. Am meisten (400000 Euro) ist dabei für die Sanierung eines Abschnitts der Memminger Straße vorgesehen. Kostspielig ist auch der Ausbau der Mühlbachstraße, für den die Gemeinde in diesem Jahr knapp 420000 Euro aufbringen muss. Auch an der dortigen Eisenbahnkreuzung wird gebaut – Kostenpunkt: Fast drei Millionen Euro. Allerdings übernehmen Bund und Bahn den größten Teil.

Ansonsten stehen mehrere Maßnahmen, die schon im Haushalt 2019 zu finden waren, wieder auf der Agenda – und die sollten nun „sauber durchgezogen“ werden, sagte Höß. Das sei auch im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen von Vorteil: „Wir haben bald einen neu gewählten Gemeinderat, der sich erst einmal einarbeiten muss.“

Im kommenden Monat wird sich der Haupt- und Finanzausschuss erneut intensiv mit dem Haushalt auseinandersetzen, sagte Höß. Erst danach soll das Zahlenwerk auf einer Sitzung dem gesamten Marktgemeinderat präsentiert werden. Kämmerin Pfisterer betont, dass es bis dahin noch einige Änderungen geben könnte. Die Zielsetzung, keine neuen Schulden aufzunehmen, gelte in Altenstadt jedoch weiterhin: „Wir werden sehen, wie wir in diesem Jahr herauskommen.“

