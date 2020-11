vor 16 Min.

Gewinnzahlen für den Lions-Adventskalender in Illertissen sind gezogen

Plus Glücksfee Regina Karger war fleißig. Was sich hinter den Türchen des Benefizprojektes verbirgt - und wie dadurch Menschen in Not Hilfe bekommen.

Von Regina Langhans

Alle Jahre wieder wird es spannend für die Liebhaber von Adventskalendern: Was für Überraschungen mögen das sein, die einen Tag für Tag hinter den Türchen erwarten? Beim Kalender des Lions Clubs Illertissen für den guten Zweck, dessen Titelbild – wie berichtet – modellierte Tonkugeln im Hundertwasser-Stil der Kunsthandwerkerinnen Johanna Härle und Conny Rinck zeigen, stammen die gespendeten Gewinne aus dem örtlichen Einzelhandel, der Gastronomie, Industrie, von Apotheken, Banken oder Versicherungshäusern. Regina Karger – ihr Mann Wolfgang Karger ist Schatzmeister beim Lions-Club – hat Glücksfee gespielt und aus dem Topf mit Losen, den ihr Post-Präsident Roland Kober präsentierte, 497 Gewinne im Gesamtwert von 38 850 Euro gezogen. Die notarielle Aufsicht führte dabei Reinhard Kössinger. Die Namen der Gewinner werden täglich in unserer Zeitung veröffentlicht und sind auch im Internet nachzulesen auf der Homepage des Clubs unter www.lions-illertissen.de.

Lions-Adventskalender: Dieses Jahr wurden 7500 Stück verkauft

Zugleich wird den Begünstigten mitgeteilt, auf welche der angegebenen Gewinnmöglichkeiten ihr Los gefallen ist. Zum Abholen der Überraschungen müssen die nummerierten Kalender mit den Ziffern 1 bis 7500 mitgebracht werden. Die Gewinnnummern sind bis spätestens 31. Januar 2021 beim Sponsor einzulösen. Nicht abgeholte Gutscheine bleiben in dessen Besitz. „Unsere Auflage war auf 7500 Kalender limitiert und damit um 1000 Stück höher als im Vorjahr“, informiert der Post-Präsident. Jeder Kalender steht für maximal einen Gewinn, der aber mindestens einen Wert von 50 Euro darstelle.

Bereits im dritten Jahr findet die Aktion in Illertissen und Umgebung statt

Es ist das dritte Jahr, dass der Lions Club diese Aktion jeweils mit Motiven des Kunstzirkels Illertissen als Kalenderbild startet. Beim ersten Mal sei es noch relativ aufwendig gewesen, Firmen zum Mitmachen zu finden, weiß Regina Karger. Doch inzwischen habe sich die mit dem Kalender verbundene Benefizaktion herumgesprochen und es würden sich immer mehr Betriebe beteiligen wollen. Diesmal sind es 164 Sponsoren aus dem ganzen Umkreis von Illertissen, bis Babenhausen und Senden. Aber auch die Nachfrage sei eben gestiegen, sodass die 7500 Exemplare zum Preis von je fünf Euro binnen Kurzem vergriffen waren.

Der gesamte Erlös aus der Aktion wird wieder für den guten Zweck eingesetzt. So profitieren davon unser Leserhilfswerk Kartei der Not und das Lions Hilfswerk, indem etwa die Illertisser Tafel oder die stille Familienhilfe Unterstützung erfahren. Und noch einen sozialen Aspekt kann dabei Kober aufzeigen: Der Sachwert der Spenden übersteigt den beim Kalenderverkauf insgesamt eingenommenen Betrag um über 1000 Euro.

