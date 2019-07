vor 36 Min.

Godfrey Aletor: Eine soulige Stimme aus Illertissen

Im Alter von elf Jahren entdeckte Godfrey Aletor seine Liebe zur Musik. Heute hat der gebürtige Nigerianer seine eigene Reggae-Band und ist vielerorts in der Region zu hören.

Von Zita Schmid

Seine Liebe zur Musik erkannte Godfrey Aletor schon in jungen Jahren. Mit elf Jahren hörte er auf einem Kassettenrekorder den Countrysänger Don Williams. „Ein unbeschreibliches Gefühl“ habe dies in ihm ausgelöst, erinnert sich Aletor. Es sei seine „erste persönliche Begegnung mit der Musik“ gewesen. Aber nicht seine Letzte.

Bob Marley ist Godfrey Aletors großes Vorbild

Aletor wünschte sich damals in diese Klangwelt hinein. Dieser Gedanke habe sich wie ein Funke in ihm entzündet, sagt er. Als er 16 Jahre alt war, schenkte ihm sein Onkel dann eine Platte von Bob Marley und die Leidenschaft war endgültige entflammt. Denn die Musik des bekannten Reggae-Musikers habe ihn „sofort in eine andere Welt geführt“. Heute ist Godfrey, der in seiner offenen Art gerne mit Vornamen angesprochen wird und es selbst nach Möglichkeit bei seinem gegenüber auch so handhabt, 50 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 18 Jahren wohnt er in Illertissen. Genauso lange arbeitet er als Krankenpfleger in der Uniklinik in Ulm. Und er ist auch angekommen in der „anderen Welt – er macht selbst Musik und teilt sie gerne mit anderen Menschen. Am heutigen Samstag, 6. Juli, etwa tritt er mit seiner Band „Godfrey and the Grand Sons“ in der Gärtnerei Baier Pfaffenhofen auf.

Wenn Godfrey zur Gitarre greift und zu singen beginnt, spürt man die Hingabe, mit der er nach wie vor in seiner Musik aufgeht. Dabei sollte der gebürtige Nigerianer nach Meinung seiner Eltern in deren Fußstapfen treten und Arzt werden. Erst folgte er diesem Wunsch. Nach seinem Abitur begann er ein Medizinstudium. Doch der Ehrgeiz, wirklich Arzt zu werden, brannte nicht in ihm.

Als Student besucht Aletor zum ersten Mal ein Konzert

Fern von zuhause erkundete er lieber die weite Welt der Musik. Zu dieser Zeit besuchte er dann zum ersten Mal ein Konzert. „Ich war frei und glücklich“, sagt er über seine Studienzeit. Schließlich entschied er sich, eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen.

Im November 1996 kam er nach Deutschland. Dort kaufte er sich seine erste eigene Gitarre. 1999, also vor 20 Jahren, hatte er seinen ersten Bühnenauftritt in Erbach. Vor etwa 15 Jahren gründete er seine Band „Godfrey an the Grand Sons“, die aktuell mit Dante Thompson und Dieter Mertel (Gitarre), Ralf Fesseler (Keybord), Evi Sandner-Wirth und Natascha Weber (Gesang), Bernward Schäfer (Schlagzeug) sowie Serigne Niang (Percussion), besetzt ist. Sie spielen Roots Reggae, gemischt mit verschiedenen anderen Musikrichtungen, dazu gehören Elemente des Riverman-Blues. Auch Balladen gehören zum Repertoire.

„Viele Songs habe ich selbst geschrieben“, sagt Godfrey. In einigen habe er persönliche Gefühle zum Ausdruck gebracht. So etwa bei „Valentino“, den er zur Geburt seines Sohnes geschrieben hat.

Andere Lieder wie „Jah show me the way“ erzählen von seiner Verbindung zu Gott. Oder von Frieden, Liebe und dem Sinn des Lebens im Allgemeinen. Immer dabei: der Reggae-Rhythmus, der in der Musik pulsiert. Für Godfrey ist Reggae „der Kick“, wie er sagt. Er gebe ihm unheimlich viel Energie. „Danach geht es mir richtig gut“, sagt der 50-Jähriger. Dann lacht er, greift zur Gitarre und lässt seine soulige Stimme erklingen.

Termine: Der nächste Auftritt von „Godfrey and the Grand Sons“ ist am Samstag, 6. Juli, in der Manufaktur Gärtnerei Baier in Pfaffenhofen – und am Schwörmontag, 22. Juli, ist die Band im Judenhof in Ulm zu hören . Weitere Infos gibt es online unter: godfreymusic.de.