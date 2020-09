vor 35 Min.

Grabgestaltung in Illertissen: Der richtige Rahmen für die Trauer

Plus Bisher ist auf dem Illertisser Friedhof nur eine Grabeinfassung aus Stein oder Pflanzen erlaubt. Doch einige Angehörige wünschen sich mehr Individualität.

Von Rebekka Jakob

Die Regelungen sind klar: Wer ein Grab auf dem Illertisser Friedhof pflegt, kann zwischen einer Einfassung aus Stein oder mit Pflanzen wählen. Was jahrzehntelang gang und gäbe war, reicht Trauernden aber heute nicht mehr unbedingt aus. Der Trend zur Individualisierung macht auch vor den letzten Ruhestätten nicht halt. Zeit für die Stadt Illertissen, ihr bisheriges Konzept zu überdenken. Im Stadtrat sind die Meinungen dazu allerdings geteilt.

Klaus Herrmann vom Ordnungsamt hatte dem Hauptausschuss eine ganze Reihe von Beispielen mitgebracht, wie eine Grabeinfassung heute aussehen kann – „aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere Varianten“. Unterschiedliche Metalle, poliert, beschichtet oder mit Edelrost, Holz in verschiedenen Farben, und nicht zuletzt Kunststoff sind auf dem Markt erhältlich. Erlaubt sind diese Varianten alle nicht – wenngleich auf dem Illertisser Friedhof bereits eine Metall-Einfassung zu finden ist. „Unerlaubterweise“, wie Hermann sagt. Doch die Wünsche der Angehörigen gingen immer häufiger weg von den bisher erlaubten Varianten. Und auch ein Schädling spielt eine Rolle: Denn der Buchsbaumzünsler macht auch vor den Grabeinfassungen auf dem Friedhof nicht halt.

Bestattungskultur: Zuletzt gab es in Illertissen Änderungen bei Urnengräbern

Den sich verändernden Wünschen und Ansprüchen von Trauernden hatte sich der Stadtrat erst vor einigen Wochen gewidmet. Es ging dabei um die Urnengräber auf dem Illertisser Friedhof, deren Zustand immer wieder Thema von Diskussionen und Konflikten gewesen ist. Die Stadt ermöglichte daraufhin das Anbringen von kleinen Grablaternen und Blumenvasen an den Urnenwänden). Lesen Sie dazu auch: Urnengräber: Angehörige dürfen Lichter entzünden

Die jetzige Diskussion jedoch könnte weitreichendere Auswirkungen haben. „In der Verwaltung ist es uns am liebsten, wenn eine Neuregelung für alle Friedhöfe gilt. Auf Dauer könnten wir es nicht durchziehen, wenn es unterschiedliche Vorgaben gibt.“ Unter Umständen müsste die Stadt sehr detaillierte Vorgaben machen, um ein allzu buntes Bild auf dem Friedhof zu vermeiden. Bürgermeister Jürgen Eisen betonte: „Gerade Aluminium lässt sich in allen denkbaren Farben beschichten, also beispielsweise auch in Gelb und Pink. Wenn wir alles freigeben, wird Klaus Hermann auch alles auf den Tisch bekommen.“

Hermann schätzt, dass etwa 20 Prozent der Angehörigen sich bei der Grabgestaltung etwas anderes vorstellen könnten, als bisher erlaubt sei. „Momentan hält sich die Nachfrage noch in Grenzen. Aber wenn wir es freigeben, werden viele darauf aufspringen.“

In den Stadtratsfraktionen sind die Meinungen zu dem Thema geteilt. Martin Link (CSU) fand: je bunter, desto interessanter. „Die Bestattung ist eine sehr persönliche Sache. Hier sollten wir Gestaltungsfreiheit zulassen.“ Sein Fraktionskollege Markus Ritter sah es ganz anders: „Ein Friedhof ist für mich ein Ort der Besinnung und der Langlebigkeit. Da passt so etwas einfach nicht.“

Auch die Friedhofskultur unterliegt dem Zeitgeist

Susanna Oberdorfer-Bögel (FW) verwies darauf, dass auch eine Friedhofssatzung dem Zeitgeist unterliege. „Darum bin ich der Familie dankbar, die den Stein ins Rollen gebracht hat.“ Sie regte an, für besonders auffällige Bereiche wie den Hauptgang auf dem Waldfriedhof von einer Neuregelung auszunehmen. Kasim Kocakaplan (SPD) hingegen plädierte für eine einheitliche Lösung, die für alle Stadtteile gelte. „Wir können uns zum Beispiel Edelstahl als Einfassung sehr gut vorstellen“, berichtete er aus der Fraktion. Gilbert Kammerlander (ÖDP/AB/Grüne) stellte sich besonders gegen die Idee, Kunststoff auf den Friedhöfen einzusetzen. „Davon haben wir schon genug auf der Welt.“ Im Übrigen sei er der Auffassung, dass es keine Änderung der Satzung brauche. Die Entscheidung darüber wird der Illertisser Stadtrat treffen.

Auf Wunsch der Ausschussmitglieder wurde das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung gesetzt, die am Donnerstag, 1. Oktober, um 18 Uhr in der Schranne stattfindet.

