vor 17 Min.

Graffiti-Künstler bekommen eine eigene Wand in Illertissen

Der Illertisser Kunstzirkel spendiert eine Mauer, die von jungen Kreativen nach Belieben bemalt, besprüht oder anders gestaltet werden soll.

Von Regina Langhans

Zwischen Skatepark und Kletterturm an der Friedhofstraße in Illertissen gibt es jetzt eine weitere Aktionsfläche für Jugendliche: Eine Wand, an der sie sich demnächst in Farben und Formen ausprobieren können. Damit hat der Illertisser Kunstzirkel den jungen Bürgern ein Geschenk gemacht, das er anlässlich seines 25-jährigen Bestehens 2017, versprochen hat. Sabine Hader, Vorsitzende des Zirkels, sagte gegenüber unserer Redaktion: „Was lange währt, wird endlich gut“.

Die Wand wurde mit einem Kran aufgestellt

Denn von Zauberhand ließ sich die fünf Tonnen schwere Betonwand nicht an ihren Platz am Eingang des Skateparks aufstellen. Von der Idee zur Umsetzung habe es dann etwas gedauert, sagte Hader. Der Gedanke des Kunstzirkels war, nach verschiedenen Aktionen für die Öffentlichkeit in Illertissen speziell junge Leute erreichen zu wollen. Nach den bemalten Stromkästen, über die sich Vorbeigehende freuten, und verschiedenen Aktionen in Zusammenarbeit mit der Stadt, sollte nun eine Graffiti-Mauer entstehen. Nachdem die Idee im Jubiläumsjahr 2017 gefasst wurde, erfolgte 2018 die Genehmigung des Stadtrates, die Wand beim Skatepark aufzustellen. Dann war wieder der Kunstzirkel an der Reihe. Er fand ein Illertisser Geldinstitut als Sponsor und eine Betonbaufirma in Dietenheim für die Herstellung und gewann den Illertisser Bauhof dafür, die Mauer aufzustellen. Es galt, für das Fundament eine Rinne zu graben, um das Bauwerk zu verankern. Eine Firma mit Spezialkran aus Au übernahm das Einsetzen.

Kaum aufgestellt, hinterließen Unbekannte quasi über Nacht auf der dem Skatepark zugewandten Seite auch schon erste Kostproben ihrer Kunst. Allerdings hatte der Kunstzirkel den Plan, das Auftaktbild selbst zu gestalten: So ist Malerin Zahn du Plessis derzeit eifrig dabei, die Wand kunstvoll mit Bienenwaben zu überziehen, einer Mutterbiene in der Mitte sowie links und rechts die Silhouetten von Kindern. Ist das Werk fertig, wird es mit wetterfestem Lack überzogen.

Zirkel-Vorsitzende wünscht sich "gewissen Kunstanspruch" bei der Gestaltung

Am Freitag, 12. April, soll die Kunstwand um 18.30 Uhr der Stadt offiziell übergeben werden. Bis dahin – und womöglich noch etwas länger – so hofft die Vorsitzende, sollten sich die künftigen Nutzer mit ihrem Kunstschaffen noch etwas zurückhalten und von der Arbeit Zahn du Plessis inspirieren lassen. Auf einem Info-Blatt an der Kunstwand hat Hader ihr Anliegen formuliert: „Nach der offiziellen Übergabe dürft ihr euch gerne hier auslassen, allerdings wäre ein gewisser Kunstanspruch gewünscht!“

Außerdem suche der Kunstzirkel junge Interessenten für eine öffentliche Sprühaktion, die sich mit Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger in Verbindung setzen können.

