00:34 Uhr

Gratis zu den Lederrebellen

Unsere Zeitung verlost vier Mal zwei Freikarten für den Auftakt des Bezirksmusikfests in Jedesheim am Freitag, 4. Mai

Das Bezirksmusikfest wirft seine Schatten voraus – und die Vorfreude steigt: Ganz Jedesheim wird auf den Beinen sein, wenn von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Mai, unter dem Motto „Blasmusik macht Freu(n)de“ das 325-jährige Bestehen der örtlichen Kapelle gefeiert wird. Die Illertisser Zeitung verlost vier Mal zwei Karten für die Auftaktparty mit den Lederrebellen.

Wer dabei sein möchte, schreibt eine Postkarte mit dem Stichwort „Lederrebellen“ an unsere Zeitung (Marktplatz 11, 89257 Illertissen) – oder einfach selbst einwerfen. Die Teilnahme an der Verlosung ist auch per E-Mail möglich, schreiben Sie an die Adresse: gewinnspiel@illertisser-zeitung.de

Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht. Alle anderen können Tickets für die 325-Jahr-Sause der Jedesheimer Musikanten im Online-Shop des Vereins erhalten, unter www.bmf18.de/online-store. Ansonsten gibt es die Karten bei Buch und Musik in Illertissen, Elektro Mayer in Jedesheim, der Raiffeisenbank in Altenstadt und im City Reisebüro Vöhringen. (az)

Themen Folgen