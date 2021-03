vor 48 Min.

Grausige Entdeckung: Übernachtungshaus in Babenhausen mit Tierblut beschmiert

Eine Frau hat in Babenhausen Blutspuren an Fenstern des Übernachtungshauses am Fuggerweiher entdeckt. Die Polizei ermittelt in dieser Sache.

Es ist eine Entdeckung, die zurückschrecken lässt: In Babenhausen ist ein Gebäude mit Blut beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um Tierblut. Ihrem Bericht zufolge bemerkte eine Mitarbeiterin des Kreisjugendrings Unterallgäu am Mittwoch gegen 9 Uhr, dass fünf bodentiefe Fenster des Übernachtungshauses am Fuggerweiher in Babenhausen mit Blut verschmiert waren. Am Samstagnachmittag waren die Fenster noch nicht verschmutzt gewesen. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen führte einen sogenannten Blutvortest durch. Dieser ergab, dass es sich um Tierblut handelte. Auch die Spurenlage am Fenster wies darauf hin, dass ein Tier gegen die Fensterscheiben geschlagen worden war. Weitere Blutspuren oder Tierkadaver wurden bei einer entsprechenden Suche nicht gefunden.

Die Polizeiinspektion Memmingen bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstag und Mittwoch Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der Rufnummer 08331/100-0 melden. (AZ)

