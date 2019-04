06:00 Uhr

Gravestone: Die Auferstehung einer Legende

Sie waren einst die Heavy-Metal-Götter aus dem Illertal, jetzt wollen sie es noch mal wissen. Premiere wird bei „Rock in Zell“ gefeiert.

Von Ursula Katharina Balken

Vor mehr als drei Jahrzehnten waren sie Kult, zeitweilig gehörten sie sogar zur Speerspitze des Heavy Metal made in Germany, ihre Alben verkauften sich nicht nur in Deutschland. Sie gaben legendäre Konzerte und waren musikalisch so solide wie ein Stahlblock. Dann kam das selbstverordnete Aus. Ausbildung und Beruf verlangten Priorität. Jetzt ist die Heavy-Metal-Band Gravestone wieder auferstanden. In den besten Mannesjahren greifen die Mitglieder wieder zu den Instrumenten und wollen ihre Fangemeinde im Juni bei „Rock in Zell“ beglücken – und es werden sicherlich viele sein, denn die Nachricht, dass sich Gravestone wieder aus der Gruft erheben, hat sich im Illertal schon wie Donnerhall verbreitet. Eines wird bei diesem Auftritt klar sein: Sie haben es nicht verlernt.

Was führt eine Band nach 30 Jahren wieder zusammen? „Naja“, sagt Thomas Imbacher, 50, Bauingenieur und Mann am Schlagzeug, „so ganz auseinander waren wir nie. Wir sind seit Ende der 70er-Jahre Freunde. Einmal im Jahr kurz vor Weihnachten treffen wir uns regelmäßig in Vöhringen im Bräuhaus Lepple.“ Berti Majdan, 57, Ergotherapeut und Sänger, erinnert daran, wie die Band entstanden ist: „Wir waren alle in der Schulband des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Daraus entstand dann Gravestone.“ Mit dabei waren auch Gitarrist Klaus „Doc“ Reinelt, 55, heute Arzt in Vöhringen, sowie Bassist Thomas Sabisch, 56, heute ein Informatiker mit eigenem Unternehmen.

Der zweite Gitarrist Mathias Dieth, 54, promovierter Jurist mit Spezialgebiet Urheberrecht, muss zu den Proben den weitesten Weg zurücklegen – er hat seine Kanzlei in Köln. Er kam einst dem Jugendtraum vom Rockstarruhm von allen am nächsten, denn er spielte nach seinem Ausstieg bei Gravestone für die deutlich erfolgreicheren Sinner und vor allem jahrelang für den einstigen Accept-Sänger Udo Dirkschneider und dessen Band U.D.O.. 1991 hängte er die stockende Profi-Karriere an den Nagel und studierte Rechtswissenschaften.

Nach der Umbenennung verblasste der alte Ruhm

Die fünf Musiker waren einst ehrgeizige Jugendliche, mutig und selbstbewusst. Als der Süddeutsche Rundfunk Stuttgart – heute der Südwestfunk – 1983 ein Festival ausschrieb, für das sich Nachwuchstalente bewerben konnten, schickten sie Kassetten als Demos ein. Beim Regionalentscheid in Ulm schnitten Gravestone als beste Band ab. Dem folgte ein großer Auftritt in der Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Gravestone erhielten schließlich einen Plattenvertrag bei der kleinen Firma Gama Records aus Kirchheim/Teck, bei der viele süddeutsche Metal-Bands unterschrieben. Produziert wurden drei Langspielplatten – „mit guten Verkaufserfolg“, wie Klaus Reinelt rückblickend anmerkt.

Aber als sich die Band in 48 Crash umbenannte und eher leichtmetallische Klänge produzierte, verblasste der alte Ruhm. Und schließlich holte sie der Alltag ein, der da hieß: Beruf und Familie. „Die Band aufzulösen, fiel mit den dunklen 90er-Jahren zusammen, in der die Hardrock-Szene schwächelte“, formuliert es Thomas Imbacher. Aber bei ihren Treffen in Vöhringen wurden sie immer wieder gefragt, wollt ihr nicht noch einmal auftreten? Die Erinnerung an die erfolgreichen Zeiten der Band lebte bei den Fans fort.

„Bis wir uns entschlossen, war es ein langer Prozess“, sagt Mathias Dieth. „Die Nachfragen und das Interesse kamen immer von außen. Und wir sagten immer, man könnte es ja mal überlegen“, so Frontmann Berti Majdan.

Bis jetzt haben Gravestone zwei Auftritte geplant

Jetzt war jeder in das Laufrad beruflicher Termine eingebunden. „Um wieder aufzutreten, müssen wir alle uns Termine frei schaufeln“, sagt Mathias Dieth. Und das erwies sich als nicht so einfach. Aber dann ging es doch. Sehr oft, wenn Dieth aus Köln nicht anreisen kann, proben die vier Musiker für sich. Und dafür haben sie eine perfekte Lokation gefunden: Geprobt wird im Neu-Ulmer Tanzstudio Lamovida. Eigentümerin ist Sabine Wlodek, Ehefrau von Klaus Reinelt.

Bis jetzt sind zwei Auftritte geplant. Der erste findet am Freitag, 21. Juni, bei „Rock in (Iller)Zell“ statt. Ein zweiter im Riffelhof in Burgrieden am 5. Oktober ist bereits ausverkauft. Und wie sieht es mit weiteren Shows aus? „Wir überlegen, ob wir 2020 noch mal zusammen spielen. Anfragen gibt es viele“, sagen die Fünf unisono. Aber keinesfalls sei daran gedacht, sich wieder professionell mit Musik zu beschäftigen. Jede Woche ein Konzert zu geben, das sei schon wegen des beruflichen Engagements nicht machbar.

Eines ist sicher: Gravestone haben so viel Spaß an der Musik, weil sie wissen, wie sie Menschen damit begeistern können. Einige Auftritte wären schon noch möglich, sagt die Band betont vorsichtig. Die Fans würde es freuen. (mit hip)

