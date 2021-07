Vöhringen

18:30 Uhr

Der Griaswirt in Vöhringen macht zu: Pächter Markus Holl zieht die Reißleine

Markus Holl und Anneliese Hölzle bewirteten vier Jahre lang die Gäste im Schützenheim in Vöhringen. Jetzt werden die Belastungen durch die Pandemie zu groß: Sie ziehen die Reißleine.

Plus Die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen lässt dem Vöhringer Wirt jetzt keine andere Wahl mehr. Markus Holl spricht von einer schwierigen Entscheidungen.

Von Franziska Wolfinger

Jetzt ist es offiziell: Der Griaswirt in Vöhringen hört auf. Markus Holl war vier Jahre Pächter des Schützenheims und beliebten Ausflugslokals an der Iller. Nach eineinhalb Jahren Pandemie und Unsicherheit zieht er nun die Reißleine. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, sagt er. Mit Sorge beobachtet der Wirt einige Entwicklungen in der Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen