17:00 Uhr

Größter Verein Babenhausens zieht positive Bilanz

Mit mehr als 2000 Mitgliedern ist der TSV Babenhausen der größte Verein in Babenhausen. Wo der Vorsitzende die Stärken sieht.

Von Fritz Settele

2112 Mitglieder zählt der TSV Babenhausen derzeit – und ist damit der mit Abstand größte Verein im Fuggermarkt. In Vertretung von Bürgermeister Otto Göppel sagte der Sportreferent des Marktrats, Werner Sutter, bei der Jahresversammlung: „Es ist sensationell, was im TSV geleistet wird“. Und sensationell sei auch, was Präsident Martin Gleich in fast 40 Jahren erreicht hat.

Das unterstrich Uli Theophil, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) im Unterallgäu. Der TSV sei „hervorragend strukturiert“ und habe ein „großartiges Engagement im Ehrenamt“. Im Verein herrsche noch „gelebtes Miteinander, Harmonie und zukunftsorientierte Vereinsarbeit“, was sich auch in den hohen Mitgliederzahlen niederschlage. Die Ehrenamtskultur habe einen hohen Stellenwert.

Zuvor hatte sich Gleich in seinem Bericht stolz darüber gezeigt, dass die Zahl der TSVler weiterhin über der 2000er-Marke liegt. Zum Vergleich: In Babenhausen wohnen etwas mehr als 5200 Menschen. Mit rund 1100 Mitgliedern – darunter 73 Jugendliche und 304 Schüler – bleibt „Turnen und Turnspiele“ weiterhin die mit Abstand größte Abteilung. Gefolgt wird sie von den Sparten Tennis (341), Fußball (331), Ski (274), Kampfsport (36) und Kegeln (29). Insgesamt werden 677 Schüler und Jugendliche in den Abteilungen und Sparten betreut.

Zwar müssen die Mitgliedsbeiträge laut Gleich eine gewisse Höhe aufweisen, damit staatliche Fördermittel fließen, jedoch habe man diese am untersten Limit angesetzt. Gleichzeitig beweise der TSV damit Familienfreundlichkeit. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist Gleich zufolge Mitgliedsbeiträge von mehr als 66000 Euro auf (ohne die Sonderbeiträge der einzelnen Abteilungen).

Im Gegenzug fallen aber fast 26000 Euro an Ausgaben an, wobei der Beitrag an den BLSV (6800 Euro), Versicherungen und laufende Kosten (je 3500 Euro) und der Steuerberater (2500 Euro) die größten Posten darstellen. Die restlichen rund 40000 Euro werden nach einem seit 30 Jahren bewährten Punktesystem auf die einzelnen Abteilungen umgelegt. Hauptkassier Klaus Seidler bestätigte diese Zahlen, machte aber darauf aufmerksam, dass aufgrund von Zuschüssen ein ausgeglichener Gesamtetat von mehr als 100000 Euro abgewickelt wurde beziehungsweise die Rücklagen erhöht werden konnten. Zu den Zuschüssen gehören auch jene für die Übungsleiter durch den BLSV.

Laut Gleich sind vor allem diese Übungsleiter ein Garant für eine erfolgreiche TSV-Arbeit, nicht zuletzt auf dem Jugendsektor. Allein von den 52 Übungsleitern mit Lizenz wurden 3250 Stunden in die Trainings- und Jugendarbeit investiert. Nochmals 2890 Stunden kommen durch Trainer ohne Schein und sonstige Betreuer zusammen, was sich dann auf insgesamt 6140 Trainingsstunden summiert. Gleich warb für die Ausbildung weiterer Übungsleiter als eine „Zukunftsinvestition für jede Abteilung“. Zudem betonte er, dass „ein gutes ehrenamtliches Team die tragende Säule jedes Vereins“ sei.

Auf dem Sektor der Jugendarbeit werde „Hervorragendes geleistet“, zum Beispiel im Bereich der Prävention gegen Sucht und Gewalt. Der Breitensport erfordere zusätzliche Angebote, wobei der TSV auch auf Trendsportarten setze. Mit Tätigkeitsberichten der Abteilungen und einem wahren Ehrungsmarathonklang die Versammlung aus.

