Groß werden auf dem Bauernhof: Was hinter „Simones Naturkinder“ steckt

Plus Simone Mukabane ist in Nordholz aufgewachsen. Jetzt will sie sich dort um Kinder bis drei Jahre kümmern. Was hinter der Idee von „Simones Naturkinder“ steckt.

Eine Erzieherin, ein alter Bauernhof und ein großer Traum: So beginnt die Geschichte von „Simones Naturkinder“ in Nordholz bei Buch. Im Gespräch mit der Illertisser Zeitung erzählt Simone Mukabane von ihren Plänen für eine naturnahe Kinderbetreuung.

Mit einem herzlichen „Hallo“ grüßt die 34-Jährige in ihrem Haus in Nordholz. Der Flur ist breit, eine Holzbank mit flauschigen Sitzteppichen lädt zum Verweilen und Spielen ein. „Hier haben wir früher schon Rennen mit den Bobbycars gemacht, der perfekte Ort zum Toben“, erzählt sie. Die gelernte Erzieherin ist hier aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung in Krumbach ging sie für einige Jahre nach Amerika, arbeitete dort als Au-pair, bevor sie elf Jahre lang in München in einem Waisenhaus und einer Einrichtung für Kindergarten- und Krippenkinder tätig war. Nach der Trennung von ihrem Mann kam die Überlegung: Was nun? Den Traum, sich selbstständig zu machen, hegt sie schon lang. „Als eine Freundin dann von der Möglichkeit, Tagesmutter zu werden, erzählt hat, wusste ich, das möchte ich machen. Und hier in Nordholz habe ich den perfekten Ort dafür gefunden.“

Ein echter Mehrgenerationenhaushalt

Zusammen mit ihrer Mutter Edith Sonntag begann Mukabane den Qualifizierungskurs vom Landratsamt Neu-Ulm. Denn Sonntag wird ihre Tochter auch in Zukunft bei der Kinderbetreuung unterstützen. „Sollte ich oder eines meiner Kinder krank werden, übernimmt meine Mutter die Betreuung der Tagespflegekinder. Meine Eltern wohnen auch hier auf dem Hof, die Kinder kennen sie also schon und können so im gewohnten Umfeld bleiben.“

Auch Mukabanes Schwester, Isabel Sonntag, wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern auf dem Hof. Ein echter Mehrgenerationenhaushalt also. Natürlich dürfen auch einige Tiere nicht fehlen. Neben Hasen, Katzen und Enten sind auch Hühner im Gelände unterwegs. „Im Haus haben wir keine Tiere, das bin ich von früher so gewohnt, aber im Umgang mit ihnen lernen Kinder so viel, das wollte ich meinen eigenen und den Tagespflegekindern nicht vorenthalten.“

Hier in Nordholz ist also immer etwas geboten. Neben den Tieren und den anderen Vorzügen, die ein alter Bauernhof bietet, wie vielen Zimmern zum Spielen, Ausruhen und Kreativsein oder einem wilden Garten zum Entdecken, hat man besonders von der Leseecke im ersten Stock des Hauses aus einen atemberaubenden Blick über Felder und Wiesen sowie den Nordholzer Weiher, der Stockenten und Blesshühner beherbergt. Ein idyllischer Ort, an dem es viel zu erleben und lernen gibt, nicht nur für Kinder. „Auch meine Freunde aus München kommen oft zu Besuch, um den Alltag hinter sich zu lassen und die Ruhe zu genießen.“

Diese Familiarität und Ruhe möchte Mukabane auch in der Tagespflege weitergeben – den Kindern und ihren Eltern. Denn auch sie selbst war schon in der Lage, die viele Eltern kennen: „Ich musste arbeiten gehen, also musste ich meine damals noch sehr kleine Tochter in eine Tageseinrichtung bringen. Das war für mich anfangs nicht leicht. Allerdings habe ich schnell erkannt, dass sie dort sehr gut aufgehoben war.“ Die Erzieherinnen unterstützten Mukabane und nahmen ihr auch das schlechte Gewissen, ihr Kind nicht selbst zu betreuen. „Meine Tochter war so entspannt und glücklich mit den anderen Kindern, sie hat dort so viel gelernt, was ich ihr, ohne viele Geschwister, nicht hätte bieten können.“ Mukabanes Töchter Julianne und Kate sind inzwischen sieben und fünf Jahre alt, gehen in die Schule und den Kindergarten. Aber für diese Unterstützung und den Zuspruch damals ist sie heute noch dankbar.

Bezug zur Natur ist ihr wichtig

Während es in der Großstadt München üblich war, Kinder auch in sehr jungem Alter in eine Betreuungseinrichtung zu geben, erntete Mukabane von Familie und Freunden daheim auf dem Land einige schiefe Blicke. „Doch mir fällt immer mehr auf, dass es nun auch hier in der Gegend langsam anfängt, normal zu werden, dass Mütter und/oder Väter, auch wenn ihre Kinder noch ganz klein sind, wieder arbeiten gehen. In Buch wurde jetzt eine Krippe gebaut, die sehr gefragt ist, es herrscht jetzt schon Platzmangel, der Bedarf ist also da. Da mir der Bezug zur Natur sehr wichtig ist, der mir in regulären Einrichtungen und besonders während meiner Zeit in München oft gefehlt hat, möchte ich Eltern hier eine Alternative anbieten,“ erklärt sie.

Mukabanes Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter bis drei Jahren. „Dort sehe ich den größten Bedarf. Ab drei Jahren ist die Zeit, in der Kinder unter Gleichaltrigen und auch älteren Kinder sein sollten, um sich sozial weiterzuentwickeln. Da müssen sie nicht mehr so behütet werden. Davor sollte man ihnen aber das Geborgene, das Familiäre mitgeben, das finde ich wichtig.“

Dass Familie und Geborgenheit hier großgeschrieben werden, ist nicht zu übersehen. Ob Mukabanes Mutter, die die jüngere Tochter Kate vom Kindergarten bringt, ihre Schwester Isabel, die mit ihrem Sohn vorbeikommt oder einfach Gäste, jeder wird freudig empfangen und darf sich sofort als Teil der Hoffamilie fühlen.

Lesen Sie außerdem: