Große Baumfällaktion beginnt in Illertissen

Rund 30 Eschen werden in Illertissen gefällt.

Warum 30 Eschen weichen müssen und wie die Arbeiten vonstattengehen.

Von Wilhelm Schmid

Rund 30 Eschen müssen an der Dietenheimer Straße in Illertissen gefällt werden. Wie berichtet sind die Bäume von einem Pilz befallen – und stellen eine Gefahr für Autofahrer und Spaziergänger dar. Tote Äste könnten beispielsweise herunterfallen und Menschen verletzen. Die Baumfällarbeiten haben nun begonnen und dauern noch die kommenden Tage an, Autofahrer sollten deswegen kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Der Wald zwischen der Iller und dem Uiag-Kanal gehört zur Hälfte dem Freistaat Bayern und zur anderen Hälfte der Stadt Illertissen. Seit alters her durchschneidet die Dietenheimer Straße dieses Gebiet. Förster Bernd Karrer vom Forstrevier Illertissen hat deshalb gemeinsam mit dem städtischen Bauhof die Aufgabe, den Auwald regelmäßig zu kontrollieren. Dabei musste er nun feststellen, dass zahlreiche Eschen vom besagten Eschentriebsterben betroffen sind. Diese Krankheit wird vom Schlauchpilz „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ verursacht. Die Eschen sterben dabei vom Gipfel her ab und stürzen schließlich um.

Das Fällen der kranken Bäume von Hand nach alter Holzfällerart wäre dabei zu gefährlich, und so ist jetzt ein Fachbetrieb aus Finningen dabei, mit einem sogenannten Vollernter die Bäume zu beseitigen. Mit einem großen Greifer wird der Baumstamm umfasst und von der eingebauten Säge gefällt. Dank seines langen Teleskop-Greifarmes kann der Vollernter dabei auf den befestigten Wegen bleiben. Das Holz wird je nach Qualität zur Weiterverarbeitung oder als Brennholz verkauft. Reste bleiben als „Totholz“ und somit als Lebensraum für Pflanzen und Tiere liegen.

