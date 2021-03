vor 25 Min.

Großeinsatz: Gefahrgutalarm bei R-Pharm in Illertissen

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei und THW versammelt sich vor dem Werkstor der Illertisser Firma R-Pharm. Dort wurde Gefahrgutalarm ausgelöst.

Bei dem Illertisser Betrieb R-Pharm, der gerade vor allem in den Medien präsent ist, weil in der Firma möglicherweise bald der Corona-Impstoff Sputnik V hergestellt wird, gab es am Mittwoch Vormittag möglicherweise einen größeren Gefahrgutunfall. Es wurde Großalarm ausgelöst.

Zahlreiche Einsätzkräfte bei R-Pharm in Illertissen versammelt

Derzeit sind zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk vor Ort in Illertissen. Gefahrguteinheiten aus dem ganzen Landkreis Neu-Ulm sind in Illertissen versammelt. Ein Teil der Einsatzkräfte ist bereits auf dem Gelände, andere haben sich vor dem Werkstor in Stellung gebracht. Das betriebsinterne Gefahrgutmanagement ist an dem Einsatz ebenfalls beteiligt und hilft bei der Koordination.

Was genau bei R-Pharm vorgefallen ist, ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen in Kürze. (fwo/wis)

Lesen Sie außerdem:





Themen folgen