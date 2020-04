vor 47 Min.

Großer Literaturkritiker mit Wurzeln in Illertissen

Plus Wilfried Schoeller wuchs in der Region auf und machte Karriere als Autor. Der Kritiker starb Anfang des Jahres in Berlin. Ein Auftritt in der Region bleibt von ihm besonders im Gedächtnis.

Von Regina Langhans

Mit dem Abizeugnis des Kollegs der Schulbrüder Illertissen in der Tasche hat Wilfried F. Schoeller in München studieren und als Literaturkritiker bald vielseitig Karriere machen können. Er wurde am 3. Juli 1941 in Illertissen geboren und wuchs in Dettingen auf, wo sein Vater Franz Schoeller Betriebsleiter beim Illerkraftwerk IV war. Seine Mutter Eleonore Rettich kam aus Illertissen. Der Autor und Honorarprofessor starb heuer am 6. Januar in Berlin.

