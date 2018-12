01.12.2018

Großer Polizeieinsatz: Jugendliche prügeln sich vor Diskothek

In der Nacht zum Samstag sind mehrere junge Leute in der Lessingstraße in Offenhausen aneinander geraten. Eine Person musste ins Krankenhaus, ein Täter ist flüchtig.

Am Freitag gegen 23.45 Uhr ist der Neu-Ulmer Polizei eine Schlägerei im Bereich der Lessingstraße mitgeteilt worden: Mehrere Streifenwagen und eine Unterstützungsstreife der Autobahnpolizei Günzburg eilten zum Ort des Geschehens. Wie sich herausstellte, war es nach dem Besuch einer Neu-Ulmer Diskothek zu einem Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener gekommen. Alle Beteiligten waren betrunken. Eine Person wurde bei der Schlägerei so schwer verletzt, dass eine Behandlung im Krankenhaus nötig war.

Junge Leute aus Illertissen und Vöhringen werden geschlagen

Auf der einen Seite befanden sich vier Illertisser und Vöhringer im Alter von 16 bis 18 Jahren, auf der anderen eine Gruppe aus drei Personen aus Neu-Ulm und Ulm (alle 17 Jahre alt). Das Trio provozierte offenbar aus einem bislang unbekannten Grund die Illertisser und Vöhringer. Als diese darauf nicht eingehen wollten, wurden die anderen laut Polizei handgreiflich: Zunächst schlug ein aus Ulm stammender 17-jähriger einem 16-jährigen Jugendlichen aus Illertissen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf - zeitgleich schlug der bislang unbekannte Dritte der Dreiergruppe einem 17-jährigen Illertisser mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Mutmaßliche Täter aus Neu-Ulm und Ulm flüchten

Als die Polizei verständigt wurde, flüchtete die Dreiergruppe vom Tatort. Es konnten letztlich nur die beiden 17-jährigen aus Neu-Ulm und Ulm festgestellt werden. Der Dritte im Bunde wurde nicht mehr angetroffen, teilt die Polizei weiter mit. Die Fahndung läuft. Von dem Geflüchteten ist nur bekannt, dass er eine rote Jacke trug. Alle Personen waren deutlich alkoholisiert, mit Werten von zum Teil über einem Promille. Der 17-jährige Illertisser musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon (0731) 8013-0 zu melden. (az)

