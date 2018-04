vor 55 Min.

Großes Programm für großen Künstler

2019 wird der 300. Geburtstag von Franz Martin Kuen gefeiert. Welche Veranstaltungen die Stadt Weißenhorn und ihre Kooperationspartner planen.

Von Jens Noll

Dieser runde Geburtstag wirft lange Schatten voraus: 2019 jährt sich der Geburtstag des Weißenhorner Kirchenmalers Franz Martin Kuen (1719 – 1771) zum 300. Mal. Seit Langem plant die Stadt ein großes Programm zu Ehren ihres berühmten Sohnes. Denn Kuen zählt zu den bedeutendsten Kirchenmalern des 18. Jahrhunderts in Schwaben. Der Weißenhorner war in der Region zwischen Ammersee und Federsee sowie zwischen Donau und Bodensee tätig. In rund 30 Jahren habe er an 50 Orten mehr als 200 größere und kleinere Fresken gemalt, berichtete Matthias Kunze, Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, am Montagabend im Stadtrat.

Doch nicht nur das: Kuens Familie, aus der auch zwei Stadträte hervorgingen, prägte Kunze zufolge über Jahre das Stadtgeschehen in Weißenhorn mit. In Grundzügen stellte der Museumsleiter das Programm vor, mit dem im nächsten Jahr an Kuen erinnert und die Öffentlichkeit über ihn, sein Leben und sein umfangreiches Werk informiert wird. Daran beteiligt sind neben der Stadtverwaltung und dem Heimatmuseum mehrere Kooperationspartner wie der Heimat- und Museumsverein, das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg, die Gemeinde Roggenburg und der Landkreis Neu-Ulm.

Kunze unterschied vier Spuren, auf denen sich das Jubiläumsprogramm dem Künstler nähert, der unter anderem zahlreiche Fresken und Gemälde im Prämonstratenserkloster Roggenburg gestaltete sowie eine ganze Reihe von Kirchen in der Region und die Klosterbibliothek in Wiblingen mit Deckenfresken versah. Von 13. April bis 30. Juni 2019 widmet zunächst das Weißenhorner Heimatmuseum Kuen eine Ausstellung, die sich nicht nur mit seiner künstlerischen Tätigkeit befasst, sondern auch mit seiner Familie und der Stadt Weißenhorn im 18. Jahrhundert.

Einen größeren Schwerpunkt auf die Kunst wird von 18. Juli bis 1. Dezember 2019 eine Ausstellung im Haus für Kunst und Kultur beim Kloster Roggenburg legen. Mehr als 20 Jahre war Kuen seinerzeit im Prämonstratenserkloster tätig. Die Schau soll Interessierte unter anderem auch über Merkmale, Techniken und Restaurierungsfragen der barocken Deckenmalerei informieren. Kunze hält das Kloster Roggenburg für eine gute Plattform, um auch Publikum von außerhalb der Region auf die Aktivitäten im Kuen-Jahr aufmerksam zu machen.

Unter dem dritten Teil des Jahresprogramms fasste Kunze eine Reihe von Begleitveranstaltungen zusammen – von Konzerten über Führungen bis hin zu Exkursionen zu den Denkmälern barocker Deckenmalerei im Landkreis. Ein Flyer mit allen Terminen werde Ende April in einer Auflage von 10000 Stück gedruckt, sagte Kunze. Zu guter Letzt erwähnte der Museumsleiter noch ein Buch, das der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn im nächsten Jahr herausgeben will. Kuens Werke werden darin mit Fotos und fachkundigen Texten vorgestellt.

Das umfangreiche Programm hat seinen Preis: Knapp 150000 Euro werde es kosten, sagte Kunze. Wobei er mit 30 bis 40 Prozent Förderung rechnet. Es sei jedenfalls gut angelegtes Geld zur Erinnerung an eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt, zeigte er sich überzeugt. Das sahen auch die Stadträte so – und nahmen den Sachstand zu den Vorbereitungen auf das Kuen-Jahr erfreut zur Kenntnis, wie Bürgermeister Wolfgang Fendt betonte.

