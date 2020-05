vor 16 Min.

Gruppe verunstaltet Schulgelände in Illertissen

Unbekannte haben auf dem Gelände einer Illertisser Schule einen Sachschaden in Höhe von geschätzt 1500 Euro verursacht.

Sie verschmutzten eine Hauswand und hinterließen Müll: In der Nacht zum Samstag haben sich wohl mehrere Personen auf einem Schulgelände an der Dietenheimer Straße in Illertissen aufgehalten. Die Polizei wurde am frühen Morgen über eine Sachbeschädigung informiert. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass eine Gruppe dort diversen Unrat und mehrere beschädigte Gegenstände zurückgelassen hat. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/96510 entgegen. (az)

