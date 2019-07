vor 54 Min.

Gruseln und Kuscheln beim Turmflimmern im Brunnenhof

Rund 70 Kino-Fans lassen sich von der „Truman Show“ im Brunnenhof nachdenklich stimmen.

Von Regina Langhans

Ein ganzes Leben lang Hauptdarsteller in einer real konstruierten Filmwelt zu sein, ohne es zu wissen – bei dieser Vorstellung ist es so manchem Kino-Fan beim Turmflimmern am Freitagabend im Brunnenhof von St. Martin in Illertissen eiskalt über den Rücken gelaufen. Pfarrer Andreas Specker hat wieder cineastisches Gespür bewiesen, indem er „Die Truman Show“ für das zweite Open-Air–Kino ausgewählt hatte. Laue Temperaturen und der im romantischen Licht erscheinende Kirchturm als Kulisse taten ein Übriges, sodass es die rund 70 Besucher bis in die Nacht hinein gut aushielten.

Der Filmabend begann zur einsetzenden Dämmerung um 21.30 Uhr. Der Duft frischen Popcorns erfüllte den Innenhof und kühles Bier stand ebenfalls bereit. Der eine oder andere hatte sich noch schnell mit Vorräten aus der Eisdiele eingedeckt, und dann ging es auch schon los. Der gezeigte, US-amerikanische Spielfilm (Regisseur: Peter Weir) stammt aus dem Jahr 1998. Jim Carrey spielt darin die Hauptrolle, seine Figur versetzte das Publikum schnell mitten ins immer unheimlicher werdende Geschehen.

Eine kurze Einführung zeigt die Geburt von Truman Burbank, dessen Vorname versinnbildlicht, dass er die einzig reale Person in einer konstruierten Welt ist. Truman gerät irgendwann in Zweifel, er glaubt, dass sein Zusammentreffen mit Pannen und Katastrophen keine Zufälle sind und will ausbrechen. Parallel dazu zeigt der Film die Reaktionen des Fernsehpublikums, wie es Anteil nimmt an Trumans Schicksal, das rund um die Uhr beobachtet wird.

Während Truman auf der Leinwand um sein Leben kämpft, hatten es sich die Zuschauer in Illertissen auf ihren Plätzen gemütlich gemacht. Sie waren in Decken eingerollt oder in mitgebrachte Campingsessel zurückgelehnt. Der zwölfjährige Kai Lebowitz fand den Film an manchen Stellen fast schon gruselig. Seine 19-jährige Schwester Ronja sagte, dass der Film verschiedene Altersgruppen anspreche.

Specker nannte als gedachte Zielgruppe Erwachsene mittleren Alters, die sich auch mit Angeboten im Veranstaltungskalender der Pfarrei wiederfinden sollen. Mit der Besucherzahl war er zufrieden angesichts weiterer, parallel laufender Feste in Illertissen (lesen Sie dazu: Live im Sperrbezirk: Zweifache Premiere auf dem Illertisser Marktplatz ) . Er hatte großzügig aufgestuhlt, da der Besuch im Vorjahr sehr groß gewesen war. Er glaubte: Wer kommen wollte, war da. Und einer Wiederholung stehe nichts im Weg.

Themen Folgen