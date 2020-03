16.03.2020

Günther Fuchs im Amt bestätigt

Polizeihauptkommissar Radim Tatka wollte den Wählern mit seiner Kandidatur eine Alternative bieten. Die haben sich dennoch für den bisherigen Bürgermeister entschieden

Von Claudia Bader

Günther Fuchs bleibt Bürgermeister der Gemeinde Oberschönegg. Mit 78,1 Prozent der gültigen Stimmen haben ihn die Wahlberechtigten der Ortsteile Oberschönegg, Dietershofen, Weinried und Märxle im höchsten Amt in der Gemeinde bestätigt. Herausforderer Radim Tatka unterlag mit nur 21,9 Prozent der Wählerstimmen. Damit tritt Fuchs, der 2008 erstmals den Chefsessel im Rathaus eingenommen hat, seine dritte Amtszeit an.

„Ich freue mich riesig über das Vertrauen und das großartige Wahlergebnis. Dieses sehe ich als Bestätigung für meine während der zurückliegenden zwölf Jahre geleistete Arbeit“, sagte Fuchs gegenüber unserer Redaktion. Gleichzeitig sei dieses Votum für ihn der Ansporn, sich weiterhin mit voller Energie für die Bürger aller vier Ortsteile einzusetzen. „Ich freue mich auf eine konstruktive und weiterhin harmonische Zusammenarbeit mit dem neu formierten Ratsgremium.“ Schließlich stehe auch künftig in der Gemeinde vieles an. Neben einer Lösung des Wasserversorgungsproblems seien einige weitere größere und kleinere Projekte in Planung. In Dietershofen genieße die Erschließung des neuen Baugebiets „Nördlich des Nordwegs“ oberste Priorität. Auch in Oberschönegg soll neues Bauland entstehen und in Weinried sollen neue Plätze für Bauinteressenten ausgewiesen werden.

Obwohl er letztlich unterlag, empfindet Herausforderer Radim Tatka seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt nicht als Niederlage, sondern als neue Erfahrung. „Die Welt dreht sich für mich weiter“, sagte er. Die Gespräche mit den Bürgern seien für ihn sehr bereichernd gewesen. „Ich habe viele nette Leute aus allen Ortsteilen kennengelernt und tolle Gespräche geführt“, blickt der 54-jährige Polizeihauptkommissar auf die vergangenen Wochen zurück. Bei der Nominierungsversammlung der Wählergemeinschaft Weinried hatte er sich nicht nur für den Gemeinderat, sondern überraschend auch für das Bürgermeisteramt beworben. „Eine Wahl mit nur einem Kandidaten ist für mich keine echte Wahl“, hatte er seine Entscheidung begründet. Nachdem Tatka bei den Nominierungsversammlungen in Weinried und Oberschönegg Amtsinhaber Günther Fuchs unterlag, wurde er auf der Liste der Freien Wählervereinigung Dietershofen zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Da er es gewohnt sei, sich für andere zu engagieren, hat sich Tatka auf der Liste der Wählergemeinschaft Weinried auch um einen Sitz im Gemeinderat beworben. Im Fall seiner Wahl möchte er sich auch in dieser Funktion nach Kräften für die Bürger der Gemeinde Oberschönegg und ihrer Ortsteile engagieren. Ein Ergebnis der Gemeinderatswahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

