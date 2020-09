vor 18 Min.

Guggamusik plant Saison trotz Corona

Das haben die Bläach Gugga Fätzzer aus Altenstadt vor

Die Corona-Pandemie hat auch das Vereinsjahr der Altenstadter Guggamusik Bläach Gugga Fätzzer deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem halben Jahr Verspätung fand nun die Jahresversammlung samt Neuwahlen statt. „Dass gerade unser Jubiläumsjahr durch die aktuellen Geschehnisse so sehr beeinträchtigt wird, ist sehr schade“, betonte der Vorsitzende Andreas Palige mit Blick darauf, dass die Guggamusik in diesem Jahr auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblickte. Letztlich mussten die Bläach Gugga Fätzzer auch ihr beliebtes Sommerfestival „Gugg am See“ absagen.

Andreas Palige zog dennoch eine positive Bilanz. Letztlich sei es so, dass der Verein trotz der erlittenen Umsatzeinbußen finanziell gut aufgestellt ist. Mehr ins Gewicht fällt die Nachwuchsarbeit. Die musikalische Leiterin Birgit Kundela merkte mit besorgter Miene an, dass die rund 30 Mitglieder starke Musikgruppe personelle Verstärkung benötigen würde.

In normalen Jahren sei es so, dass Neumitglieder überwiegend während des Jahres beziehungsweise vor allem bei regionalen Veranstaltungen angeworben werden. Da dies in diesem Jahr nicht möglich war, müsse man anderweitig die Werbetrommel rühren. Interessierte können sich melden, unabhängig davon, ob sie schon ein Instrument spielen oder nicht.

Eine kleine Veränderung gab es bei den Neuwahlen. Den Vereinsvorsitz teilen sich Andreas Palige, Katja Schmid und Matthias Freisinger auch für die nächsten zwei Jahre. Im Amt bestätigt wurde auch die musikalische Leiterin Birgit Kundela. Neue Schriftführerin ist Theresa Veit. Im Vorstand tätig sind zudem der Kassierer Stefan Briglmeir, sowie Fabian Mayer, der die Aufgaben eines Beisitzers und Zeugwart innehat.

Obwohl nicht klar ist, wie es mit den Corona-Sicherheitsbestimmungen weiter geht, planen die Bläach Gugga Fätzzer bereits für die Fasnacht 2021. Birgit Kundela berichtete, dass die Musikproben bereits in Kürze beginnen werden. Der Auftrittsplan sei trotz der Corona-Pandemie schon prall gefüllt und auch das neue Repertoire der Guggamusik steht bereits fest. (zisc)

Wer sich für eine Mitgliedschaft bei den Bläach Gugga Fätzzer interessiert, kann sich an Katja Schmid unter der Telefonnummer 0172/ 6952024 oder per Mail an vorstand@guggamusik-altenstadt.de wenden.

