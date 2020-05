vor 51 Min.

Gut vorbereitet in den neuen Job

Markus Wöhrle tritt den Dienst als Bucher Bürgermeister an

Am 1. Mai begann für den neu gewählten Bürgermeister Markus Wöhrle offiziell seine erste Amtszeit im Bucher Rathaus. Erster regulärer Arbeitstag ist nach Feiertag und Wochenende der heutige Montag. Für Wöhrle – und für die wohl meisten seiner neu ins Amt gewählten Bürgermeisterkollegen – allerdings nicht der erste Tag, an dem sie sich mit dem Job auseinandersetzen.

Als langjähriger Leiter des Bucher Hauptamts startet Wöhrle mit einiger Erfahrung in der kommunalen Verwaltung in den neuen Job. Doch wie für alle anderen auch ist die Situation rund um die Corona-Pandemie neu für ihn. „Da starte ich gewissermaßen ins Ungewisse“, sagt Wöhrle. Etwa auch was die finanzielle Situation der Gemeinde anbelangt. Wie sich das entwickelt, dazu könne noch niemand etwas sagen. „Mit der nötigen Umsicht ist diese Krise aber meisterbar“, so der neue Bürgermeister, der optimistisch in die Zukunft blickt.

Auch seine Einarbeitung im Rathaus hat Corona beeinflusst. Da habe man neue Wege der Kommunikation erprobt. Videokonferenzen und Anrufe sind derzeit ja in vielen Büros das Mittel der Wahl. „Es sind aber auch auf digitalem Weg alle Informationen angekommen, die ich benötige – zumindest soweit ich das bis jetzt beurteilen kann“, sagt Wöhrle und lacht. Sollten sich noch Fragen ergeben, der bisherige Rathauschef Roland Biesenberger stünde ihm weiterhin mit Ratschlägen zur Seite.

Während Wöhrle sich auf seine neuen Aufgaben vorbereitet hat, hat er seine Nachfolgerin im Hauptamt in sein altes Arbeitsgebiet eingelernt. Julia Fackler leitet künftig das Hauptamt in Buch. (fwo)

