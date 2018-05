vor 36 Min.

Gute Laune auch ohne Stargast

Tausende feierten in Senden bei der Party eines Radiosenders.

Tausende feiern in Senden auf Einladung eines großen Radiosenders in den Mai. Was geboten war.

Wenn man dem Zunftmeister des Narrenvereins Illertal glauben mag, war diese Party längst überfällig: „Endlich ist mal was los in Senden, das war dringend nötig“, sagt Andy Daufratshofer. Er ist einer der Helfer von 15 örtlichen Vereinen, die sich bei der großen Tanz-in-den-Mai-Party des Radiosenders Antenne Bayern auf dem Festplatz in Senden um die Gäste kümmerten.

Der Gastgeber hatte den Sendenern, wie berichtet, ihren Maibaum gestohlen. Nachdem die Bürger die Auslöseforderung erfüllt hatten, bekam die Stadt den Baum zurück – und zusätzlich eine kostenlose Party für alle. Seit Jahren organisiert der Radiosender Veranstaltungen wie diese. Die Absperrungen und die großzügige Umzäunung des Platzes ließen darauf schließen, dass die Veranstalter mit mehr Menschen gerechnet hatten. Bürgermeister Raphael Bögge ging während des Festes von etwa 4000 Besuchern aus, die Veranstalter sprachen am nächsten Tag von 8000. Zumindest die ersten drei Stunden des Festes gingen gemächlich vonstatten. Es spielte eine Cover-Band und es gab einige Spiele, die jedoch wenig Anklang fanden. „Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass mehr los ist“, sagte Melanie Elsner aus Senden. Der Bürgermeister hingegen äußerte sich begeisert: „In Senden ist ein ganz neues Wir-Gefühl entstanden.“ Er sprach gar von einem Höhepunkt seiner Amtszeit.

Der Höhepunkt der Veranstaltung stand später auf der Bühne: Radiomoderator Florian Weiss. Er trat als DJ auf, ursprünglich kommt er aus Neu-Ulm. „Meine Mama und viele meiner früheren Kumpels sind heute im Publikum“, sagte Weiss.

Die Stimmung war aufgelockert, viele Besucher tanzten unter freiem Himmel in den Mai. Sie kamen aus Senden, aus der Umgebung, einige waren bis aus Augsburg angereist. Obwohl manche Besucher einen prominenten Stargast erwartet hatten, waren sie zufrieden mit dem Fest. „So etwas gibt es hier viel zu selten“, sagte das junge Ehepaar Lisa und Daniel Spoerlein. Bögge war guter Dinge: „Das kann Nachahmungscharakter haben.“ (them)

