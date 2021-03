15:45 Uhr

Haben Schulkinder ein Auto in Weißenhorn beschädigt?

Bislang unbekante Täter haben in Weißenhorn ein Symbol und zwei Begriffe in den Lack eines Autos geritzt.

In Weißenhorn wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei nimmt an, dass der oder die Täter Schüler sind. Sie sucht nun Zeugen.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen haben ein Symbol und zwei Begriffe im Bereich des Tankdeckels in den Lack eines Autos in Weißenhorn eingeritzt. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag im Veilchenweg ereignet. Das Auto war am Straßenrand geparkt.

Den Beamten zufolge werden sich die Kosten für die Behebung des Schadens auf mehrere Hundert Euro belaufen. Aufgrund des Schadensbildes und da die Tatörtlichkeit regelmäßig von Schulkindern genutzt wird, kann laut Polizei davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter im Schülerkreis zu suchen sind.

Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 entgegen. (AZ)

