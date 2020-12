vor 33 Min.

Häuser in Altenstadt verunstaltet: Polizei nimmt Sprayer fest

Ein Pärchen ist an Heiligabend beim Sprayen in Altenstadt erwischt worden.

Zwei Sprayer sind am Donnerstag in Altenstadt festgenommen worden. Die Polizei wurde am Heiligabend gegen 22 Uhr über ein Pärchen informiert, welches in der Memminger Straße Hauswände und Schaufenster besprühen würde. Eine Streife nahm vor Ort eine 37-Jährige fest. Ihr 40-jähriger Begleiter flüchtete zunächst, wurde aber kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung ebenfalls festgenommen. Die Spraydosen wurden sichergestellt.

Anzeige wegen Sachbeschädigung

Im Bereich der Memminger Straße stellte die Polizei nach eigenen Angaben bislang elf Objekte fest, die verunstaltet worden sind. Die Höhe des Sachschadens kann sie aktuell noch nicht beziffern, da diese vom Reinigungsaufwand abhängt. Die Frau und den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und obendrein Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, da sie gegen die geltende Ausgangssperre verstoßen haben. (az)

Hinweise: Die Polizeiinspektion Illertissen bittet Zeugen oder weitere, bislang unbekannte Geschädigte, sich unter Telefon 07303/96510 zu melden.

Themen folgen