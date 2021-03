vor 48 Min.

Häuser sind blau, grün und gelb: In Jedesheim entsteht ein buntes Baugebiet

Plus Die ersten Gebäude des Projekts im Illertisser Stadtteil Jedesheim stehen schon. Das Interesse potenzieller Mieter ist riesig - bis nach Stuttgart.

Von Rebekka Jakob

Fünf Familien können ihrem neuen Zuhause in Jedesheim schon beim Wachsen zusehen: Gerade erst war Richtfest für das kleine Baugebiet am neu geschaffenen Hildegard-von-Bingen-Weg in Jedesheim. An der Straße, die noch in keinem Navigationsgerät zu finden sein dürfte, baut die Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen derzeit sechs Doppelhäuser und eine kleine Reihenhauszeile. Die fünf Familien haben den Mietvertrag bereits unterschrieben, für die vier weiteren Wohneinheiten gibt es ebenfalls schon Interessenten. Und auch die Doppelhaushälften haben bereits Interesse geweckt.

Das Interesse an dem kleinen Wohngebiet ist groß

Dabei scheint besonders die Farbgebung der Häuser interessant zu sein - die Kunden haben die Wahl, ob sie im hellblauen, apfelgrünen oder gelben Haus wohnen möchten, die auf der Bautafel bereits zu sehen sind. Und diese Möglichkeit werde auch genutzt, verrät Beate Seethaler-Kling, bei der Sparkasse als Beraterin für das Projekt zuständig. Gebaut wird gemeinsam mit der regionalen Firma P2 –Ökobau OHG Qualitätshäuser in Holz-Ständerbauweise.

Das Richtfest für das Bauprojekt musste dagegen ganz bescheiden ausfallen - zwar mit dem traditionellen Richtspruch vom Dach des Rohbaus eines der beiden Häuser und dem obligatorischen Zerschmettern der Gläser durch die Zimmerer. Aber eben ohne das gemütliche Beisammensein, das sonst bei solchen Anlässen üblich ist. Dafür sollen es aber die neuen Bewohner umso behaglicher haben. Die Wohnhäuser erreichen einen KfW-55-Standard und werden mithilfe einer Luft-Wasserpumpe beheizt.

Auch Stuttgarter wollen nach Jedesheim ziehen

Die Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen vermietet neun Einheiten zwischen 135 und 145 Quadratmetern Wohnfläche, dazu gehören Garage, Stellplatz, Gartenhaus, Garten und eine Terrasse. Die weiteren sechs Häuser mit Wohnflächen von etwa 145 Quadratmetern werden verkauft. Die Nachfrage ist groß - das Einzugsgebiet auch. Stuttgart als Arbeitsstelle ist von Illertissen aus gut zu erreichen. Dafür profitierten die künftigen Bewohner von der ländlichen Wohnumgebung. Allerdings habe sich die Sparkasse bewusst für einen moderaten Mietpreis entschieden, um besonders Interessenten aus der Region anzusprechen. Bis Ende 2022 soll das kleine Jedesheimer Baugebiet fertig sein.

