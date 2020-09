vor 34 Min.

Hallensport nur unter strengen Auflagen

Der TSV Babenhausen stellt mögliche Trainingsformen vor

Das Hallensportangebot des TSV 1862 Babenhausen startet normalerweise mit dem Schulbeginn. Angesichts der Corona-Pandemie verzögert sich der Start. Sport ist nur unter erheblichen Auflagen möglich. Wie Rosemarie Gleich als Abteilungsleiterin der TSV-Abteilung Turnen und Turnspiele mitteilt, konnte das Trainingsangebot in der Dreifachturnhalle nicht am 8. September starten. Zuerst müssten Gleich zufolge aufgrund der Corona-Bestimmungen die Trainingsgruppen verkleinert und auch die Trainingszeiten verkürzt werden.

Laut den Vorgaben müsste nach einem maximalen Sportbetrieb von 90 Minuten die Halle gelüftet werden. Es herrscht Maskenpflicht beim Kommen und Gehen, auf Fahrgemeinschaften sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. Eltern sollen ihre Kinder nicht in die Halle begleiten.

Jeder TSVler, der das Training wieder aufnehmen möchte, muss sich vorher beim jeweiligen Spartenleiter anmelden und zudem das Hygienekonzept des TSV 1862 Babenhausen samt den Ergänzungen einer jeden Sparte akzeptieren und bestätigen. Ohne diese Bestätigung, so Rosemarie Gleich, darf die Halle nicht betreten werden.

Der Trainingsbeginn wird durch den Spartenleiter neu festgelegt. Deshalb kann es nach Aussage der TSV-Führung sein, dass eine Sportart bereits demnächst beginnen darf, eine andere hingegen erst im Oktober.

Letztendlich entscheiden der Verlauf der Corona-Pandemie und die Ansteckungsquote, ob und in welchem Umfang Hallensport in dieser Saison betrieben werden kann. In einem speziellen Schreiben wurden die Sportinteressenten auf die Einschränkungen, beziehungsweise das etwas abgespeckte Angebot des TSV in diesem Jahr hingewiesen. (fs)

Themen folgen