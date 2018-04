00:30 Uhr

Handwerker stellen in der Dampfsäg aus

Auch Vorführungen sind geplant

Eine stattliche Gruppe von Handwerkern aus dem Unter- und Oberallgäu hat sich unter dem Titel „Land-Hand-Allgäu“ zu einem Verein zusammengeschlossen, mit dem Ziel, lieb gewonnene Traditionen und altes Handwerk neu zu beleben. Gemäß ihres Mottos „Hände, die Werte schaffen“ stellen die Mitglieder funktionale, zeitlose, vor allem schöne Werke her. Diese werden bei einem Handwerkermarkt am Samstag, 21. April, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 22. April, von 10 bis 17 Uhr in der Dampfsäg in Sontheim präsentiert. Rund 50 kreative Handwerker, darunter Drechsler, Schmiede, Stoffdrucker und Lederschneider, zeigen bei Vorführungen ihr Können.

Vor allem vier Frauen aus dem Unterallgäu haben sich dafür eingesetzt, dass dieser zweitägigen Markt erstmals veranstaltet wird. Eine davon ist Berte Keller aus Frickenhausen. Sie hat vor etwa zwölf Jahren das Flechten für sich entdeckt. Aus unterschiedlichsten Naturmaterialien wie Hasel, Birkenreisig und Efeuranken entstehen sensationelle Unikate. „Mein Anliegen ist es, mit den von der Natur vorgegebenen Formen Ausdrücke zu verleihen“, erklärt sie. Außerdem gehören zu den Initiatoren: Rita Fink aus Ungerhausen (filigrane Klosterarbeiten/Schmuckstücke), Veronika Wildegger aus Ungerhausen (Trachtenstrickereien) und Marlies Bek aus Oberlandholz bei Legau (Lederwaren). Ein besonderes Anliegen des Vereins ist der Erhalt und die Weitergabe von Wissen durch eine enge Vernetzung der Handwerker und durch viele Vorführungen. (ey)

Informationen zum Verein „Landhand Allgäu“ im Internet unter www.landhand.de