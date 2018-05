vor 35 Min.

Handwerker wegen Geldfälschern vor Gericht

Zwei Afrikaner prellen den Mann um 150000 Euro mit einem kuriosen Färbe-Trick. Jetzt musste er sich selbst verantworten.

Von Wilhelm Schmid

Wie ein Handwerksmeister zuerst um 150000 Euro betrogen und dann selbst zum Angeklagten wurde, konnte man vor dem Schöffengericht in Neu-Ulm erleben: Ein selbstständiger Maschinenbauer betreibt nebenbei ein Immobiliengeschäft und wollte sich an einem Projekt in der Dominikanischen Republik beteiligen. Dazu brauchte er einige Millionen Euro – und die vermeintlich seriösen Mit-Investoren hatte er auch schnell gefunden.

Dafür recherchierte er im Internet und bekam schnell ein Angebot aus England. Die mutmaßlichen Engländer, mit anscheinend seriöser Anwaltsadresse getarnt, luden ihn nach Brüssel ein, um die Formalitäten zu besprechen. Dort boten sie ihm an, das Ganze in Bargeld abzuwickeln. Dieses jedoch müssten sie aus „Sicherheitsgründen“ weiß einfärben – so teilten es ihm die beiden mit, die sich übrigens als Afrikaner heraus stellten. Nach erfolgter Übergabe könne man dieses wieder waschen.

Hier hätte der Mann stutzig werden müssen, warf ihm Amtsrichterin Gabriele Buck vor, aber der 59-Jährige aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm ließ sich austricksen: Mit viel Brimborium wurden zwei weiße Papierscheine in einem Brüsseler Hotelzimmer wieder „entfärbt“, und so erhielt der Mann seinen eigenen 50-Euro-Schein, den er für den Versuch zur Verfügung gestellt hatte, wieder zurück. Und auch die beiden anderen wieder „gereinigten“ Scheine waren echt, was ihm zuhause von der Bank bestätigt wurde. Dass ihm diese per „Zaubertrick“ untergeschoben wurden, wie es ein Kriminalpolizeibeamter formulierte, bemerkte er nicht.

Nun ging es ans Eingemachte: Die beiden Afrikaner wurden hierher eingeladen, und der Handwerksmeister stellte sage und schreibe 150000 Euro bereit, wovon ihm sein Sohn 50000 Euro beigesteuert hatte. Diese sollten nun mit angeblichen 300000 Euro „gefärbtem“ Geld zusammen gelegt und in einer chemischen Prozedur „entfärbt“ werden, sodass als erste Rate für die Investition in der Dominikanischen Republik insgesamt 450000 Euro bereit gelegen wären.

Doch nach stundenlangem Warten gelang es den beiden Afrikanern, den Mann zu „übertölpeln“, wie er selbst im Gerichtssaal sagte. Denn: Sowohl die beiden „afrikanischen Engländer“ als auch die investierten 150000 Euro waren verschwunden. Sofort zeigte er den Betrug an, aber niemand konnte dingfest gemacht werden. Er war dem in einschlägigen Kreisen als Wash-Wash-Trick bekannten Manöver zum Opfer gefallen.

Aber damit nicht genug: Nach mehr als einem Jahr wurde gegen den Handwerksmeister plötzlich Anklage wegen Geldfälschung erhoben, denn er habe – so die Anklage – „billigend in Kauf genommen“, dass sein eigenes Geld mit Falschgeld verdreifacht worden wäre. Nun ging es vor dem Schöffengericht mehr als drei Stunden lang um die Frage, ob der Mann schlichtweg betrogen worden war oder ob er aktiv an einer Geldfälschung mitgewirkt hatte.

Nach umfangreichen Zeugenaussagen hatte jedoch selbst die Staatsanwältin gewisse Zweifel und wollte allenfalls bedingten Vorsatz unterstellen. Verteidigerin Ulrike Mangold konnte aber in einem überzeugenden Plädoyer darlegen, dass dies keineswegs der Fall sei: Denn der Mann habe selbst ein Geldprüfgerät besorgt und die Echtheit der Scheine aus dem Brüsseler Versuch geprüft, was ihm auch auf der Bank bestätigt worden sei. Zudem habe er das Ganze sofort bei der Polizei angezeigt, das hätte er wohl nicht getan, wenn er an einer Straftat beteiligt gewesen wäre. Er habe auch die große Summe bei der Bank einzahlen wollen, wo alles sofort aufgeflogen wäre. So bleibe der Angeklagte als Opfer und nicht als Täter zurück.

Richterin Buck hielt dem Mann eindringlich vor, dass er sich nicht genug informiert habe. Das Urteil lautete schließlich trotzdem auf Freispruch, wobei es sich die Richterin nicht verkneifen konnte, den Mann in der Urteilsbegründung nochmals zu ermahnen, dass er sich nie wieder auf solche Geschäfte einlassen solle. Man hätte das Ganze unter „weißes Geld entfärben“ googeln können – und dabei hätte er darauf kommen müssen, dass er auf den Wash-Wash-Trick herein gefallen wäre.

Themen Folgen