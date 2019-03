vor 25 Min.

Handy in Illertissen aus Umkleidekabine geklaut

Am Dienstag hat ein Unbekannter ein Handy aus einer Umkleide geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 19 und 22 Uhr ein Smartphone aus der Umkleidekabine eines Sportheims in der Gottfried-Hart-Straße geklaut. Ein Jugendlicher hatte das Mobilfunkgerät unbeaufsichtigt in seiner Sporttasche zurückgelassen. Der Beuteschaden wird laut Polizeibericht auf 700 Euro geschätzt.

Kontakt: Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

