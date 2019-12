vor 54 Min.

Handy in der Hand, Alkohol im Blut: Polizei stoppt Fahrer

Ein Autofahrer ist der Illertisser Polizei am Freitagabend in der Memminger Straße aufgefallen: Denn der Mann hatte ein Handy in der Hand. Bei der folgenden Kontrolle bemerkten die Beamten zudem, dass der Mann zudem nach Alkohol roch.

Mit dem Handy in der Hand ist ein Mann in Illertissen an einer Polizeistreife vorbei gefahren. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen weiteren Verstoß.

Ein Autofahrer ist der Illertisser Polizei am Freitagabend in der Memminger Straße aufgefallen: Denn der Mann hatte ein Handy in der Hand. Bei der folgenden Kontrolle bemerkten die Beamten zudem, dass der Mann zudem nach Alkohol roch.

Polizei Illertissen: Fahrer war alkoholisiert

Ein Test bestätigte diesen Verdacht, heißt es im Polizeireport. Das Ergebnis brachte einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Der 28-jährige Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Zudem veranlassten die Polizisten einen gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle. Dieser habe den ersten Wert bestätigt. Den 28-Jährigen erwartet ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot, heißt es weiter. (az)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report in Illertissen und Umgebung:

Themen folgen