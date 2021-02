vor 1 Min.

Hase überquert Straße: Autounfall nach Bremsmanöver in Berkheim

Weil ein Hase über die Straße gehoppelt ist, ist eine Autofahrerin bei Berkheim kräftig auf die Bremse getreten. Es krachte.

Ein hoppelnder Hase ist offenbar der Auslöser für einen Unfall bei Berkheim gewesen. Laut Polizei fuhr eine 42-Jährige am Montag um kurz vor 7 Uhr auf der B312 in Richtung Autobahn A7. Ein Hase überquerte wohl die Straße und die VW-Fahrerin legte eine Vollbremsung hin. Zu einer Berührung mit dem Tier kam es nicht. Doch hinter der Frau fuhr ein 34-Jähriger. Der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Mercedes ins Heck des VW. Bei dem Unfall erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. (AZ)

