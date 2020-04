vor 28 Min.

Hat Hund Giftköder gefressen?

Auf einem Spaziergang in Illertissen findet eine Hundebesitzerin verdächtige Fleischbrocken. Waren es Giftköder? Die Polizei ermittelt.

Beim Spazierengehen hat ein Hund in Illertissen verdächtige Fleischbrocken gefressen. Die Polizei geht jetzt der Frage nach, ob es sich um Giftköder gehandelt hat.

Hähnchenfleischwürfel auf der Wiese gefunden: Hund beim Tierarzt

Am Sonntagmittag war eine 53-Jährige mit ihrem Hund im Obenhauser Ried, östlich des Flugplatzes, spazieren. Im Bereich eines dortigen Weihers fraß der Vierbeiner plötzlich etwas, was in der Wiese gelegen hatte, so die Polizei. Die Hundehalterin sah nach und fand zahlreiche Hähnchenfleischwürfel. Sie begab sich deshalb mit ihrem Hund sofort in tierärztliche Behandlung, da sich der Verdacht ergab, dass das Fleisch mit einer giftigen Substanz versetzt war. Der Tierarzt brachte den Vierbeiner mit einem Medikament zum Übergeben, sodass er nach derzeitigem Stand unverletzt.

Verdächtige Fleischbrocken werden analysiert

Die 53-Jährige übergab dem Tierarzt einen Fleischbrocken zur weiteren Untersuchung. Ein Ergebnis wird noch am Montag erwartet. Wo genau die verdächtigen Fleischstücke lagen, konnte die Polizei nicht mehr nachvollziehen, da die Hundehalterin bei der Anzeigenerstattung die Tatörtlichkeit nicht mehr detailliert wiedergeben konnte. Eine Absuche im Obenhauser Ried verlief negativ.

Das rät die Polizei Hundehaltern

Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht und empfiehlt Hundehaltern im dortigen Bereich ihr Tier an die Leine zu nehmen. Auch wenn noch nicht feststeht, ob tatsächlich durch einen unbekannten Täter Giftköder ausgelegt wurden, ermitteln die Beamten in einem Strafverfahren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (az)

Vor einigen Wochen waren in Weißenhorn mehrere Katzen offenbar vergiftet worden: