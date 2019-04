vor 37 Min.

Hat der Babenhauser Touristikverein eine Zukunft?

Die Vorsitzende Karin Wolfgram will aufhören. Einen Nachfolger gibt es allerdings noch nicht.

Von Sabrina Schatz

Ein bisschen Wehmut schwingt mit, wenn Karin Wolfgram vom Touristikverein Fuggermarkt Babenhausen erzählt. Das liegt einerseits daran, dass sie nach rund zehn Jahren als Vorsitzende aufhören wird. Andererseits, weil sie nicht sagen kann, wie es danach mit dem Verein weitergeht. Denn es gibt offenbar niemanden, der ihre Nachfolge antreten will. Droht dem Verein die Auflösung?

Gegründet wurde dieser bereits 1895, damals noch unter dem Namen Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Babenhausen. Da dies doch ein wenig antiquiert klang, änderte sich die Bezeichnung unter Wolfgram. Rund 150 Mitglieder, passive und aktive, zählt die Gruppe heute. Sie hat zum Ziel, Babenhausen attraktiv zu gestalten – für Einwohner und für Touristen. Doch gerade Letzteres sei zuletzt nicht mehr einfach gewesen, erzählt Wolfgram. Grund war ihr zufolge eine Entscheidung vor rund drei Jahren, die den Verein schwer getroffen habe.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es eine Touristinformation gegeben, die in einem Reisebüro im Ortskern untergebracht war und von Vereinsmitgliedern betreut wurde. Mit einem Zuschuss unterstützt und dadurch finanziell ermöglicht wurde das Angebot von der Marktgemeinde. Laut Wolfgram haben vor allem Radfahrer und Ausflügler bei der Servicestelle Halt gemacht, um etwa Wegkarten und Infos zum Fuggerschloss zu erhalten oder um sich nach Übernachtungsmöglichkeiten im Ort zu erkundigen. Auch Anrufe und E-Mails hätten die Beteiligten angenommen. „Wir hatten da schon gut zu tun. Im Rathaus wollte man das aber nicht so richtig glauben“, hatte Wolfgram den Eindruck. „Wir haben, was den Tourismus betrifft, manchmal gegen Windmühlen gekämpft.“

Wolfgram: Nach dem Aus der Touristinfo hatte der Verein eine Art Sinnkrise

Vor rund drei Jahren beschloss der Marktrat, kein Geld mehr beizusteuern. Die Begründung: Das Gremium sehe Babenhausen nicht als touristischen Ort im klassischen Sinn. Die Touristinfo wurde daraufhin ins Rathaus verlegt. Dort erhalten Ausflügler und Urlauber – „nicht die Masse“, wie Bürgermeister Otto Göppel auf Nachfrage sagt – seither zu den Öffnungszeiten Auskunft. Wolfgram bedauert: „Damit fiel ein Aufgabenbereich des Vereins weg.“ Auf das Aus für die Infostelle sei eine Art „Sinnkrise“ gefolgt. Die Aktivitäten der Gruppe sind laut der Vorsitzenden „ein bisschen eingeschlafen.“

Auch deshalb ist bei ihr nun die Luft raus. „Ich will Platz machen für Jüngere“, sagt Wolfgram. Auch ihr Alter nennt sie als Grund für den Entschluss; sie wird heuer 68 Jahre alt. Es brauche jemanden mit neuen Ideen und Lust, etwas zu bewegen. Ihre Aufgabe nun: bis zu den Wahlen im September einen Nachfolger finden. Doch das gestaltet sich schwierig. „Die meisten fürchten sich einfach vor der Verantwortung. Dabei muss das gar nicht sein. Man hat viele Mitstreiter und Helfer“, sagt die Babenhauserin, die in den hinteren Reihen weiterhin Vereinsmitglied und Ansprechpartnerin bleiben will.

Die bisherige Vorsitzende will bei den Wahlen nicht mehr antreten: Karin Wolfgram. Bild: Sabrina Schatz

Was den neuen Vereinschef erwartet? Wolfgram zählt etwa das Organisieren von Ausflügen und Aktionen auf, die den Fuggermarkt noch ein bisschen schöner machen. „Man muss mit offenen Augen durch Babenhausen gehen und schauen, wo man ohne viel Aufwand etwas verbessern kann.“ In unregelmäßigen Abständen fänden Sitzungen des derzeit acht Personen starken Vorstands statt. Zudem gehören die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Absprachen mit der Gemeinde zur ehrenamtlichen Arbeit. Was der oder die neue Vorsitzende noch deutlich ausbauen könnte, sei die Präsentation im Internet.

In den vergangenen Jahren hat sich der Verein laut Wolfgram zum Beispiel bemüht, den Trimm-dich-Pfad in Schuss zu halten. Er habe ein Gartenschach am Badeweiher errichtet und zusammen mit der Praxisklasse der Mittelschule Sitzbänke im Ort erneuert. Stolz ist sie darauf, dass heute Autobahnschilder auf Babenhausen hinweisen – die Kosten dafür haben sich der Verein, die Gemeinde, das Haus Fugger und die Gewerberegion geteilt. Auch an die „Gartenlust“ am Schloss und das Fest am Rothdachweiher erinnert sie sich gerne – selbst wenn das Wetter bei den Veranstaltungen manchmal einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Und dann sind da noch Freizeitangebote wie monatliche Radtouren und Busfahrten zur Allgäuer Festwoche, die auch heuer stattfinden sollen.

Kontakt: Wer Interesse am Amt des Vorsitzenden hat, kann sich an Karin Wolfgram wenden, Telefon 08333/4675, E-Mail karin@wolfgram.de.

