Hat der TSV Ritzisried noch eine Zukunft?

Ob die Sporthalle erhalten bleibt, sollte sich der Verein auflösen, ist ebenfalls unklar.

„Wie geht es mit dem im Jahr 1919 gegründeten TSV Ritzisried weiter?“ Diese Frage stellte der Vereinsvorsitzende Eugen Schenk kürzlich während einer außerordentlichen Generalversammlung seinen Mitgliedern. Zu einem Zeitpunkt, an dem andere Vereine ihr 100-jähriges Bestehen feiern, kämpft der TSV mit seinen 58 Mitgliedern ums Überleben.

Aufzeichnungen aus dem Jahr 1927 weisen auf große Erfolge und ein blühendes Vereinsleben hin. Ob es den Verein weiterhin gibt, betrifft nicht nur die Mitglieder, sondern den ganzen Ort. Denn sollte der Verein, dem die am 22. Juli 1928 eingeweihte Turnhalle gehört, nicht weiter bestehen, geht die Halle laut Vereinssatzung in den Besitz der Gemeinde Buch über. Der Satz von damals „Diese Turnhalle soll nicht nur für die heutige Generation eine Erziehungsstätte sein, sondern es sollen noch viele Generationen die Schwelle dieses Hauses betreten“ wäre dann Vergangenheit.

Das Geld des Vereins würde ebenfalls an die Gemeinde fallen

Das Vereinsvermögen ginge ebenfalls die Gemeinde, die das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden darf. Für die diesjährige anstehende Jahreshauptversammlung gibt es bis dato keine neuen Vorstandskandidaten. Eugen Schenk und seine Stellvertreterin Gabi Sick stehen für die Vorstandsposten nicht mehr zur Verfügung. Bei der außerordentlichen Versammlung waren nur 25 Mitglieder zugegen. Zu wenig, um beschlussfähig zu sein.

Zusammen mit Bürgermeister Roland Biesenberger, der Markträtin Judith Popp und dem Marktrat Wendelin Egger diskutierten die Vereinsmitglieder über das brisante Thema. Wie möchten die Einwohner von Ritzisried und der Verein in Zukunft die Halle nutzen? Besteht Bedarf und wenn ja, wer haucht dem Ganzen mit neuen Ideen wieder Leben ein. „Es muss Bewegung in die Sache kommen“, so Biesenberger. Die Halle ist sanierungsbedürftig. Soll die Halle von den Vereinsgeldern bei Weiterbestand teilsaniert werden. Gespräche, die vorhandenen Mängel zu beseitigen, gibt es seit Jahren. Getan wurde nicht viel. Andere Ortsteile machten es in der Vergangenheit vor: Sie renovierten und bauten Vereinsheime und Feuerwehrhäuser mit viel Eigeninitiative.

Eine Entscheidung fällt noch diesen Monat

Nun steht es in den Sternen, ob das Schicksal des alten Vereins mit Argumenten wie „keine Zeit“, „die Jugend wandert ab“ und „es ist alles anderes geworden“ schon besiegelt ist. Dann wäre die Ära des TSV Ritzisried vorbei. „Die Zusage, dass die Turnhalle nach der Übergabe an die Gemeinde stehen bleibt, kann keiner geben“, so der Bürgermeister. Darüber entscheidet, wenn es soweit ist, der Gemeinderat. Bei der nächsten Versammlung am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr, reicht eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder, um den Verein offiziell aufzulösen.

