Hat die Dürre den Christbäumen im Landkreis geschadet?

Plus Bunt soll er sein, klein und leuchtend. Die Rede ist vom Christbaum. Doch mancherorts sind die weihnachtlichen Pflanzen in Gefahr, auch in der Region. Ein Gespräch mit Verkäufern.

Wenn an Heilig Abend das Haus im Kerzenschein leuchtet und sich die Kinder vor Vorfreude auf die Geschenke kaum noch halten können, steht einer besonders im Mittelpunkt: der Christbaum. Schließlich sorgt erst er für das passende Ambiente beim Öffnen der Päckchen und Plätzchenessen. Doch wie die meisten anderen Pflanzen litten auch die Setzlinge der Tannen und Fichten in diesem Jahr unter den dürren Monaten im Sommer und Herbst. Wenig Regen und wochenlange Hitzeperioden machten es Bauern wie Förstern vielerorts schwer.

Die Bäume werden in Mitleidenschaft gezogen – wenn auch nicht übermäßig. Das sagt Claus Fischer aus Bellenberg. Zusammen mit seinem Vater Leo verkauft er seit vielen Jahren Christbäume. Die züchten die beiden auf einem mittlerweile zum Wald mutierten, ehemaligen Feld zwischen Vöhringen und Bellenberg. „Früher wurden hier Kartoffeln angepflanzt“, erzählt Fischer. Seit 40 Jahren zieht sein Vater dort jedoch Nadelbäume für Heilig Abend. Fast genauso lange ist auch der Sohn schon dabei. Wie sich die Trockenheit auswirkt, zeigt sich auf der Plantage: Von 1500 Setzlingen, die die Fischers in diesem Jahr gepflanzt haben, seien knapp 300 wegen des mangelnden Regens eingegangen. Das Problem: „Gießen bringt da nichts mehr. Das Wasser ging nicht mehr in den Boden.“ Auf großen Plantagen, die nicht im Wald versteckt sind, sei die Verlustrate noch höher. Dort sind Fischer zufolge zum Teil 80 Prozent der frisch gepflanzten Nadelbäume abgestorben.

Einige Nadeln sind schon jetzt trocken

Das hat Folgen, nicht nur für die Pflanzenwelt. Denn wenn die heuer gepflanzten Bäume in fünf bis acht Jahren groß genug sind, um in der Weihnachtszeit als bunt dekorierter Christbaum herzuhalten, könnte der Preis in die Höhe schnellen. Immerhin gibt es dann weniger Auswahl. Doch Fischer gibt sich gelassen: „Das wird sich dann in fünf Jahren zeigen“, sagt er. Auf die Ernte in diesem Jahr habe die Trockenheit jedenfalls so gut wie keine Konsequenzen. Kunden können dahingehend also beruhigt sein.

Anderswo hat man mit der Trockenheit fast keine Probleme. In Illertissen zum Beispiel. Dort bietet unter anderem die Baumschule Stölzle Christbäume an. Vor allem Tannen und Fichten werden dort gezüchtet. Ein paar Wochen vor Weihnachten werden diese dann gesägt und verkauft. Einer der Mitarbeiter, der sich um die kleinen Bäumchen kümmert, ist Stefan Hanschke. Auch in der Baumschule habe man die Auswirkungen der Trockenheit zu spüren bekommen, sagt er – wenn auch nicht so sehr wie in Bellenberg. Hanschke: „Die kleinen Bäume haben weniger Austrieb. Es kann sein, dass auch welche kaputt gehen.“ Bei der großen Masse sei allerdings nichts zu befürchten.

Bei der Ernte der Bäume für diese Saison sei ihm noch etwas anderes aufgefallen: „Einige Nadeln sind schon jetzt ausgetrocknet.“ Das heißt: Die Bäume halten im Wohnzimmer unter Umständen nicht so lange durch, wie sie eigentlich sollten. Für die Kunden sei es deshalb wichtig, die Pflanzen durchgängig mit Wasser zu versorgen. So halten die Bäume länger.

Tannen-Trends: "Voll soll der Baum sein, wie in Amerika"

Verkäufer wie Hanschke in Illertissen und Fischer in Bellenberg stellen auch immer wieder Trends fest, die sich bei den Kunden durchsetzen. Vor allem kleinere Bäume seien in den vergangenen Jahren beliebt gewesen. „Die Wohnungen werden kleiner, die Autos werden kleiner – und der Baum eben auch“, sagt Claus Fischer. Außerdem sei ihm beim Verkauf im Wald bei Bellenberg eines besonders aufgefallen: „Die Masse besinnt sich wieder auf Traditionen.“ Will heißen: Mehr Menschen als noch vor einigen Jahren stellen kleine Nadelbäume in ihre Stube und feiern Weihnachten im traditionellen Rahmen mit der Familie.

Außerdem wünschen sich immer mehr Kunden des Bellenberger Verkäufers einen Baum, der in der Region heimisch ist: „Zehn Jahre lang wollten die Leute unbedingt Nordmanntannen haben. Aber mittlerweile geht der Trend zur Blaufichte.“ Im Gegensatz zur Nordmanntanne sei diese in der Region von Natur aus heimisch. Der Vorteil der Blaufichte: Der „Duft nach Wald“ – und die Stabilität. Auch die wird wichtiger, denn die Leute mögen bunt geschmückte Bäume, an deren Äste große Kugeln, viel Lametta und schwere Lichterketten hängen. „Voll soll der Baum sein, wie in Amerika.“ Die kleinen Bäumchen müssen also auch heuer einiges aushalten.

