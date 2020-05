Haus der Vereine in Oberschönegg: Bauherren stehen in den Startlöchern

Plus Eigentlich sollte der erste Spatenstich für das geplante Vereinsheim in Oberschönegg bereits im April erfolgen. Wie das Coronavirus die Pläne beeinflusst hat und wie es nun weitergeht.

Die Mitglieder der Drei Schlegel GbR stehen bereits in den Startlöchern: Sobald das Unterallgäuer Landratsamt seine Zustimmung erteilt hat, soll in Oberschönegg der Bau des von langer Hand geplanten Vereinsheims mit Mehrzweckhalle, Gaststätte, Kegelbahn und Schießanlage beginnen.

Das Gebäude wird neben dem bestehenden Schützenheim errichtet. Es soll zur Begegnungsstätte für alle Bürger werden, die sich mit Sport fit halten wollen. In dem Gebäude sollen zudem Geselligkeit gepflegt und Feste gefeiert werden.

Ende Februar hat der Gemeinderat den Bauantrag der Drei Schlegel GbR einstimmig verabschiedet. „Wegen der aktuellen Corona-Krise muss der ursprünglich für Ende April geplante Spatenstich wohl entfallen“, sagt Gerhard Fäßler, Vorsitzender der Oberschönegger Beinhart-Kicker, auf Nachfrage. Diese hatten 2018 zusammen mit den Römerturm-Schützen und dem Feuerwehr- und Brauchtumsverein Oberschönegg eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet. Als gemeinsames Ziel wurde festgelegt, neben dem Oberschönegger Schützenheim ein neues Vereinsheim zu bauen, das sich in die bestehende Hanglage einfügt. Der Zusammenschluss ist künftig für die Verwaltung und den Unterhalt des Gebäudes zuständig. Jeder Verein stellt dabei Kapital und Gesellschafter, die wiederum je einen Geschäftsführer bestimmen.

Broschüre statt Info-Veranstaltung

„Eigentlich hatten wir für Anfang April eine Veranstaltung vorgesehen, bei der die Mitglieder der beteiligten Vereine und interessierte Bürger genau über das Haus der Vereine informiert werden und auch Fragen stellen können“, sagt Gerhard Fäßler. Da diese Zusammenkunft aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen und Vorschriften nicht möglich war, hat die Drei Schlegel GbR eine Informationsbroschüre über das Bauvorhaben erstellt. Das vier Seiten umfassende Heft wurde an die Bürger der Gemeinde und Vereinsmitglieder verteilt oder wird in den kommenden Tagen noch zugestellt. Einer der ersten Sätze lautet: „Nach mehreren Anlaufschwierigkeiten ist es nun tatsächlich so weit! Wir stehen kurz vor dem Baubeginn.“ Es folgt eine Art Rundgang auf dem Papier durch die geplanten Räume.

Das Holz für das Haus der Vereine liegt schon bereit

Jetzt hoffen die Geschäftsführer und Gesellschafter der GbR, die sich während der zurückliegenden Wochen regelmäßig online beraten haben, dass die Bagger bald loslegen können. Ziel sei es, heuer den Rohbau komplett zu erstellen und das Dach einzudecken. Dann könnte während der Wintermonate im Innenbereich weiter gearbeitet werden. Die ursprünglich vorgesehene Holzständerbauweise muss aufgrund aktueller Brandschutzvorschriften teilweise durch Massivbau ersetzt werden. „Das bereits im Sägewerk liegende Bauholz stammt aus dem Gemeinde- und Rechtlerwald Oberschönegg“, berichtet Fäßler. „Es wurde aufgrund von Sturmschäden aufgearbeitet und kann jetzt nachhaltig vor Ort verwendet werden.“

Für den Bau habe man bewusst Firmen aus der Umgebung gewählt. „In Absprache mit ihnen werden wir, soweit möglich, viel Eigenleistung in das Projekt einbringen“, so der Vorsitzende der Beinhart-Kicker. „Jetzt packen wir es gemeinsam an“, lautet der Appell in der Broschüre. Um den Vereinen auch während der Bauphase die gewohnten Räume zu bieten, soll das bestehende Schützenheim erst abgerissen werden, wenn ein Teil des neuen Gebäudes genutzt werden kann.

Lesen Sie außerdem zum Thema: So soll das Haus der Vereine in Oberschönegg aussehen

Weitere Nachrichten aus dem Raum Babenhausen: