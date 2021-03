vor 33 Min.

Hausärzte impfen nicht mobile Unterallgäuer zu Hause

Es ist eine weitere Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus: Die Impfung immobiler Patienten ist im Unterallgäu angelaufen. Hausärzte werden in den Prozess einbezogen.

Wie können Menschen geimpft werden, die nicht mobil sind und nicht selbst ins Impfzentrum kommen können? Hierfür suchten die Verantwortlichen im Landkreis Unterallgäu schon längere Zeit nach einer Lösung.

Das Problem war bislang: Ein Fläschchen, das mehrere Dosen Impfstoff enthält, musste sofort verimpft werden, wenn es einmal angebrochen war. „Inzwischen ist sichergestellt, dass Impfstoff auch in einzelnen Spritzen aufgezogen transportiert werden darf“, wird Dr. Max Kaplan, der ärztliche Koordinator im Unterallgäu, in einer Mitteilung des Landratsamts zitiert. So kann nun der Impfstoff in Ausnahmefällen auch zum Patienten kommen. Dazu möchte der Landkreis Unterallgäu die Hausärzte einbinden: Versuchsweise haben am Mittwoch bereits drei Hausärzte im Unterallgäu begonnen, immobile Personen zu impfen.

Zunächst klärt der Hausarzt ab, welche seiner Patienten, bei denen er Hausbesuche abstattet, geimpft werden möchten. Diese Frauen und Männer müssen sich ganz regulär über das Online-Portal impfzentrum.bayern oder - falls das nicht möglich ist - telefonisch im Impfzentrum unter Telefon 08247/909910 anmelden. Parallel dazu meldet der Hausarzt die Personen dem Impfzentrum, führt mit ihnen die Aufklärungsgespräche und klärt die weiteren Formalitäten. Grundsätzlich gilt bei der Auswahl der Impflinge weiterhin die Priorisierung.

Zeitfenster für Corona-Impfung

Zum vereinbarten Termin kann der Hausarzt dann die fertig aufgezogenen Spritzen im Impfzentrum abholen. „Er hat dann ein Zeitfenster von etwa fünf Stunden, um diese zu verimpfen“, erklärt Kaplan. Zur Vereinfachung der Dokumentation erhält der Hausarzt ein komprimiertes Dokumentationsblatt, das er zurück an das Impfzentrum gibt. „So braucht der Arzt keinen Zugang zur aufwendigen Dokumentations-Software“, so Kaplan.

Ihm zufolge könnten pro Woche zwischen 30 und 50 immobile Patienten aus dem Landkreis zu Hause geimpft werden. In der ersten Woche wurde im Unterallgäu zunächst mit 15 Patienten gestartet, in der zweiten sind es 33. Kaplan hofft, dass durch eine rege Beteiligung der Hausärzte bald möglichst alle nicht mobilen Patienten geimpft werden können. Auch in der Stadt Memmingen wurde mit der Impfung der Betroffenen begonnen.

„Für mobile Personen gilt aber weiterhin: Sie müssen ins Impfzentrum nach Memmingen oder Bad Wörishofen kommen“, sagt Kaplan. Eine Impfung zu Hause ist nur möglich, wenn dies der Hausarzt von sich aus vorschlägt. (AZ)

