vor 36 Min.

Hausmeister entdeckt Cannabispflanze in Vöhringer Wohnung

Eigentlich kam er in die Wohnung, um etwas zu reparieren. Doch weil ein Hausmeister eine Mariuhanapflanze entdeckte, rief er die Polizei.

In der Industriestraße in Vöhringen hat der Hausmeister eines Mehrparteienhauses am Dienstagnachmittag bei Reparaturarbeiten in einer Wohnung eine Cannabispflanze entdeckt. Da die beiden 22- und 31-jährigen Bewohner nicht vor Ort waren, verständigte er die Polizei. Die Beamten bestätigten den Verdacht und stellten die noch junge Pflanze mit einer Höhe von etwa 15 cm sicher. Wie die Polizei mitteilt, wird gegen die beiden Bewohner wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (az)

