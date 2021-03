vor 6 Min.

Hecke gerät in Babenhausen in Brand: Einsatz für Feuerwehr

Die Feuerwehren in Memmingen und Babenhausen wurden am Montag alarmiert.

In Babenhausen und Memmingen hat es am frühen Montagabend gebrannt. Die jeweiligen Feuerwehren rückten aus.

Zu zwei kleineren Bränden sind am frühen Montagabend die Feuerwehren Memmingen und Babenhausen gerufen worden. Die erste Alarmierung erfolgte gegen 17 Uhr. Im Memminger Stadtteil Amendingen war ein Altpapiercontainer auf dem Parkplatz eines Discounters in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten ihn rasch löschen und verhinderten so, dass die danebenstehenden Müllbehälter ebenfalls Feuer fingen. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Der zweite Einsatz betraf die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen. Gegen 18.44 Uhr brannte eine Hecke an der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße Am Anfall. Wie im Memminger Fall wurde der Brand noch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife gelöscht. Auch hierbei muss die Ursache für das Feuer noch ermittelt werden.

Die Schadenshöhe an beiden Objekten beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Memmingen unter 08331/100-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen