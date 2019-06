vor 34 Min.

Heftiger Streit im Fast-Food-Restaurant

Ein Mann wird bei der handfesten Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei ermittelt

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es in den frühen Morgenstunde des Donnerstags in einem Fast-Food-Restaurant in Memmingen gekommen. Das hat die Polizei nun mitgeteilt. Sie bittet um Hinweise.

Laut Bericht fragte ein 22-Jähriger zwei andere Männer, ob er eventuell ihr Feuerzeug haben könne, um sich damit eine Zigarette anzuzünden. Die zwei Männer fühlten sich von dieser Frage provoziert und griffen den 22-Jährigen an. Sie rissen ihn zu Boden, anschließend schlugen sie ihm mit ihren Fäusten ins Gesicht. Die Freundin des Opfers griff ein und zog den am Boden liegenden 22-Jährigen weg. Durch die Auseinandersetzung zog sich der junge Mann Verletzungen zu, die im Klinikum Memmingen versorgt werden mussten.

Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise zur Auseinandersetzung und zu den zwei unbekannten Täter unter der Rufnummer 08331/1000. (az)

