Heimatklänge mal drei: Illertissen feiert beim Bayern-Sound-Festival

Zum Jubiläum des Freistaates feiern Musikfans in Illertissen. Schräge Coversongs und bayerische Mundart kommen bei den Besuchern gut an

Von Andreas Brücken

Während in der Illertisser Schranne die geladenen Gäste etwa über schwäbische Mundart diskutierten, feierten ein paar Straßen weiter die Musikfans beim Bayern-Sound-Festival den Dialekt bereits auf ihre eigene Weise: Auf dem ehemaligen Baywa-Areal rockte das Duo „Zwoa Bier“ mit ihrer Band – selbstverständlich auf Oberbairisch. Für Sänger Michael Schauer ist die Mundart die Möglichkeit, die eigenen Texte authentischer zu interpretieren als auf Hochdeutsch. Schließlich hätte die bairische Sprache ihre Eigenheiten, wie er sagt. Der Spruch „Hund san’s scho“ sei zum Beispiel keineswegs eine beleidigende Äußerung, sondern vielmehr ein Ausdruck der Bewunderung.

Seit fünf Jahren steht Schauer mit seinem Kollegen Joseph Bastl auf der Bühne. „Aber eigentlich kennen wir uns schon seit dem Kindergarten“, fügte Bastl hinzu. Dass sich die beiden gut verstehen, bemerkten auch die Besucher in Illertissen von Anfang an. Unkomplizierte, tanzbare Rockmusik aus dem eigenen Repertoire – Titeln wie „Kater Song“, „Ab und zua a Bier“ oder „Bech ghobt“ – sorgten für einen gelungenen Auftakt der Party zum Jubiläum „100 Jahre Bayern“ und „200 Jahre Verfassung“.

Als „Gastarbeiter“ aus dem benachbarten Baden-Württemberg lösten die acht Schwaben von „Fättes Blech“ das Duo ab. Vom Bodensee kam die Blasmusikertruppe nach Illertissen und zeigte, dass mit Tuba, Trompete und Posaune nicht nur Walzer, Marsch und Polka gespielt werden kann. Mit Liedern, die von Beyonce’s „Crazy in Love“ über „Mixtape“ von Jamie Cullum bis zu „Die da?!“ von den Fantastischen Vier reichten, rissen die Musiker die Besucher mit ihrem Brassgebläse mit. Schnell war der bis dahin menschenleere Raum zwischen den Sitzreihen und der Bühne gefüllt mit tanzfreudigen Musikfans.

Wer es noch unkonventioneller wollte, kam bei der Band „The Heimatdamisch“ aus Bad Tölz auf seine Kosten. Der Schlagzeuger der „Bananafishbones“, Florian Rein, hat die achtköpfige Band um sich geschart, die sich mit hörbarer Begeisterung an Welthits von Nena, Lady Gaga oder Iron Maiden vergriff. Auch der AC/DC-Klassiker „Highway to Hell“ wurde von den Musikern auf die Volksmusikschiene geschhoben und fand sich in Kombination mit E-Gitarre, Klarinette und Akkordeon im Klangbett der Oberkrainer wieder.

Am Bühnenrand hatten die Mitwirkenden des kürzlich in den Kinos gestarteten Heimatfilms „Landrauschen“ einen Stand aufgebaut, mit dem sie für ihr Weißenhorner Filmprojekt Werbung machten. Ähnlich, wie die Bands mit den Traditionen der Volksmusik brachen, setzt sich auch der Streifen von der Filmemacherin Lisa Miller mit dem Thema Heimat auseinander. Sie war auch Gast bei der Podiumsdiskussion in der Schranne.

Rüdiger Radomski, der im Film einen Dorfpolizisten mimt, machte sich seine Gedanken zur Heimat: „Zu Hause ist man, wo man sich wohlfühlt“, sagte er und fügte hinzu: „Möglichkeiten, sich wohlzufühlen, gibt es viele.“ Darum solle man jede Gelegenheit nutzen, in die Welt hinauszugehen, um sich umzusehen und auszuprobieren. Schauspielkollegin Corinna Kuttner versteht ihre Heimat als einen Ort, an dem sie ihre Wurzeln hat, wie sie auf Nachfrage sagte. Was die Heimat ausmacht? Da musste die junge Pfaffenhoferin erst einmal gründlich nachdenken und sagte schließlich: „Jeder empfindet seine Heimat als etwas ganz Besonderes, darum ist Heimatgefühl immer etwas Subjektives.“ Und so dürfte auch jeder der einigen Hundert Besucher auf dem ehemaligen Baywa-Areal seine eigene Interpretation von Heimat gehabt haben.

Die rund 1000 erwarteten Besucher blieben leider aus. Die freien Bänke und Tische waren ein Beleg dafür – nicht aber für die Qualität der Veranstaltung. Denn dass die Organisatoren des einmaligen Festivals nicht auf bewährte Bierzeltkapellen oder Partybands gesetzt hatten, sondern erfrischend andere Musik wählten, war dem Anlass würdig. Die Mischung aus Liedermachern, die dem Dialekt treu bleiben, sowie schrägen Bands, die Hits neu interpretierten, kam bei den Besuchern, die den Eintrittspreis von rund 20 Euro nicht scheuten, offenkundig an.

