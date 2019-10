18:17 Uhr

Heimatliebe: Illertissen wird zum Filmstar

Gemeinsam mit zwei Mitstreitern hat Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann ein Video-Porträt über Illertissen erstellt. Zu sehen ist es auf Youtube.

Von Jens Carsten

Filmpremiere im Büro von Bürgermeister Jürgen Eisen: Gestern Nachmittag haben dort die drei Macher ihr selbst angefertigtes Video-Porträt über die Stadt Illertissen übergeben. In dem Film sind beliebte Orte zu sehen – „und vieles, was die Stadt so liebenswert macht“, sagt Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann, der die Idee zu dem Projekt hatte. Gemeinsam mit seinen Bekannten Dieter Hallmann und Jakob Cudek war er in den zurückliegenden Monaten in Illertissen mit der Videokamera unterwegs. Das vier Minuten und 20 Sekunden lange Resultat kann ab sofort auf der Videoplattform Youtube (Stichwort: Illertissen live) begutachtet werden.

Auf Youtube ist ab sofort ein neues Video über Illertissen zu sehen.

Als Moderator nimmt der 33-jährige Cudek die Zuschauer auf eine Bewegtbild-Tour durch Illertissen mit. Dabei erfahren diese unter anderem, warum man den Titel „Rathaus“ damals mit zwei „H“ an das Gebäude malte, wie der Kletterturm entstand und warum der Himmel in Illertissen immer weißblau ist. Oder besser: meistens, wie es im Film augenzwinkernd heißt. Wie seine Mitstreiter war Cudek mit Herzblut bei der Sache: „Illertissen ist auch für junge Leute eine tolle Stadt und das wollte ich mal zeigen.“

Und wie kam’s an? Der erste Zuschauer war schon mal begeistert. „Super Idee“, sagte Bürgermeister Eisen. Er will das Video auf der Stadt-Homepage verlinken.

