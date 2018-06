vor 4 Min.

Heimatliebe fängt schon bei den Kleinen an

Was in den kommenden Tagen in der Region alles geboten ist.

Von Felicitas Macketanz

Das Vöhlinschloss in Illertissen samt umher schwirrender Bienen, das Rathaus in Vöhringen und das imposante Fuggerschloss in Babenhausen – das sind einige der Motive, die neun Buben und Mädchen für uns gemalt haben. Der Anlass ist der zehnte Geburtstag unserer Kinderseite Capito und da sollen natürlich die Kleinsten im Mittelpunkt stehen. Und die wissen schon – wie ihre Bildmotive zeigen – was unsere Region zu bieten hat: etwa die Bienen, die es im Bienenmuseum in Illertissen zu sehen gibt oder das wertvolle Freizeitgebiet rund um den am Wald gelegenen Illertisser Weiher. Dass der Landkreis Neu-Ulm und sein Nachbar, das Unterallgäu, beliebt sind, zeigte kürzlich auch eine Statistik – sie sagt weiter steigende Einwohnerzahlen voraus.

Wer sich fragt, woran das liegen mag, findet in den nächsten Tagen mehrere Antworten. Denn in der Region ist am Wochenende viel geboten: An insgesamt drei Tagen wird gefeiert, dass Altenstadt nun einen neuen Marktplatz hat. Der offizielle Teil der Veranstaltung findet am Sonntag mit der Segensfeier statt. Und Illertissen wird am Wochenende zu einem Anziehungspunkt für Groß und Klein: Während des „Schaufensters“, das von der Werbegemeinschaft organisiert wird, gibt es Konzerte, Spiele, eine Hüpfburg und einen Surfbrett-Simulator. Am Stand der Illertisser Zeitung können sich Besucher von einem Karikaturisten zeichnen lassen. Außerdem wird die neue Tribüne der Schwabenbühne eingeweiht – ein Tag der offenen Tür findet am Sonntag statt.

Parallel dazu startet am heutigen Samstag ab 16 Uhr das zweitägige Cityfest in Vöhringen. In Babenhausen findet heute ab 19.30 Uhr im Ahnensaal des Fuggerschlosses eine Wort-Musik-Revue statt und im benachbarten Bebenhausen wird beim Sandhühlefest an zwei Tagen gefeiert.

Was diese Aufzählung verdeutlicht: Die Region ist lebens- und auch liebenswert. Und das wissen eben schon die Kleinsten.

