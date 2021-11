Ehefrau wirft Teller nach Mann - Polizei muss eingreifen

Ein Ehestreit ist in Heimertingen eskaliert. Die Frau musste den restlichen Tag und die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Ein Ehestreit ist am Donnerstag in Heimertingen aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei schickte eine Streife dorthin, um nach dem Rechten zu sehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die betrunkene 51-jährige Ehefrau ihren Mann mit Tellern beworfen hatte. Um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden, nahmen die Polizeibeamten sie in Gewahrsam. Dabei beschmierte die Frau mit ihrem Nasensekret die Hose eines Polizisten, beleidigte einen weiteren und versuchte, ihn mit einem gezielten Tritt am Oberschenkel zu verletzen. Als sie gefesselt wurde, leistete sie laut Polizeibericht massiven Widerstand und stieß weitere Beleidigungen aus. Den Rest des Tages und die Nacht verbrachte die Frau in der Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Memmingen. Sie erwarten nun Anzeigen. (AZ)