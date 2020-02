Heimspiel für Claudia Roth in Babenhausen

Plus Die Vizepräsidentin des Bundestags spricht beim Neujahrsempfang der Grünen in Babenhausen brisante Themen an.

Freilich hatte Claudia Roth beim Neujahrsempfang des Grünen-Ortsverbands wahlkämpferische Worte parat. Schließlich, so sagte sie, freue sie sich riesig auf die Wahlen im März. Denn: „Kommunen sind die Demokratiewerkstätten schlechthin.“

Mit einem Seitenhieb auf die CSU hatte Claudia Roth die Lacher auf ihrer Seite: Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags bezeichnete den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit ironischem Tonfall als „Baumstämme umarmenden Bienenkönig“. „Freu dich, Markus, auf grüne Kommunalpolitik!“, rief die Politikerin mit ausgestreckten Armen in den Babenhauser Rössle-Saal. „Oder Otto – oder wer auch immer“, schob sie in Richtung Bürgermeister Göppel hinterher.

Vor allem aber nutzte Roth den Neujahrsempfang im inzwischen gar nicht mehr so neuen Jahr dazu, sich auf Ereignisse in den vergangenen Tagen und Wochen zu beziehen – etwa in Thüringen. Einen dicken Packen Karteikarten hatte sie für ihre Rede dabei. Zu Beginn des Empfangs streckte sie diesen in die Höhe, als wolle sie zeigen: Macht euch auf etwas gefasst!

Es war ein Heimspiel für Claudia Roth, die selbst in Babenhausen aufgewachsen ist. So erwähnte sie auch sogleich, dass das Gasthaus Rössle für sie ein Ort sei, an dem viel eigene Geschichte hänge – ein Ort, „wo ich Spätzle bekommen habe, ohne dass die Eltern es wussten“. Dass sie trotz Politkarriere „die Claudia“ bleiben will, machten die Grußworte der hiesigen Kommunalpolitiker deutlich. Darunter der Unterallgäuer Landratskandidat Daniel Pflügl und der Babenhauser Bürgermeisterkandidat Benedikt Neubauer.

„Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es einmal einen Grünen-Ortsverband hier geben wird“, erinnerte sich Roth an frühere Zeiten, in denen die Partei in den Kinderschuhen steckte. Heute, da sage Ministerpräsident Markus Söder: Die Grünen sind der Gegner. „Er hat nicht gesagt: der Feind. Das ist doch schon mal was“, sagte Roth.

Roth: "Die Klimakrise ist verdammt real."

Die ersten Wochen des neuen Jahres waren aber nicht allein geprägt vom Kommunalwahlkampf, der nun auch Fahrt in Babenhausen aufnimmt. Zeitgleich zum Empfang der Grünen fand beispielsweise eine Veranstaltung der SPD zum Thema Pflege im Unterallgäu statt. Claudia Roth ließ währenddessen einige Ereignisse auf internationaler Bühne Revue passieren. „Die ersten Wochen des neuen Jahres machen überdeutlich, wie angespannt, wie fragil die Situation auf der Welt ist“, sagte sie. „Die Erde brennt“ – das könne man wörtlich nehmen, führe man sich die Bilder des Infernos in Australien vor Augen. „Die Klimakrise ist verdammt real. Und sie kommt auch bei uns an“, kündigte Roth an.

Claudia Roth hatte in Babenhausen ein Heimspiel: Sie sprach dort beim Neujahrsempfang der Grünen. Bild: Sabrina Schatz

Auch die Geschehnisse in Thüringen kamen zur Sprache: Sie hätte es sich nicht vorstellen können, dass sich ein Vertreter einer demokratischen Partei 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz von einer Partei wählen lasse, deren Führer laut Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf. Roth sprach wie andere Politiker von einem „Dammbruch“.

Die Bundestagsvizepräsidentin beklagte zudem eine Verrohung der Gesellschaft: „Wenn ein Kommunalpolitiker bedroht wird und sich fragt: Kann ich das überhaupt tun, ich habe doch Frau und Kinder – was ist da los im Land?“, fragte Roth und forderte mehr Solidarität. „Niemand darf Angst haben in unserem Land – ohne Wenn und Aber.“

Auch auf das 40-jährige Bestehen ihrer Partei ging Roth ein. Der Geburtstag berge die Chance, sich auf grundlegende Werte zu besinnen: „Ökologisch, sozial, gewaltfrei und basisdemokratisch“ lauteten Schlagworte der Grünen.

