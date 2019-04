11:15 Uhr

Heimspiel für den Sänger Maximilian Jäger

Der Singer-Songwirter Maximilan Jäger trat in Altenstadt auf.

Der Singer-Songwriter aus Altenstadt singt zum ersten Mal in Altenstadt.

Der Singer-Songwriter Maximilian Jäger hat am Donnerstagabend die TSV-Halle in Altenstadt zu einem Konzertsaal umfunktioniert. Der Sänger trat samt Band vor die rund 130 Zuhörer und präsentierte zum allerersten Mal in seiner Heimatgemeinde die Songs seines neuen Albums „Segel setzen“.

Auch der Song "Bootshaus" war zu hören

Gespielt wurden unter anderem die Titel „Bootshaus“ und „Italien“ und zum Schluss ließ der Musiker während seines ersten richtigen Heimspiels sogar Konfettikanonen knallen. Den Fans gefiel es – sie forderten Zugaben ein und bekamen sie dann auch. (feema)

