Herbstgefühle bei Sommerwetter

Tausende Besucher strömen am Wochenende zur Illertisser Gartenlust. Andere wollen es gemütlicher und kommen beim Kraut- und Rübenmarkt ebenfalls auf ihre Kosten

Von Regina Langhans

Der Anblick einer Dahlienkaiserin bietet sich nicht alle Tage. Mit Krone und Schleppe aus eben diesen exotischen Blumen geschmückt, flanierte sie – verkörpert von Janine Halder – über das Gelände der 22. Illertisser Gartenlust. Doch auch anderweitig fanden die Besucher das diesjährige Motto „Die Liebe zur Natur“ fantasievoll umgesetzt vor. Dieter Gaißmayer und Wolfgang Hundbiss hatten es im Gedenken an Alexander von Humboldts Geburtstag am 14. September vor 250 Jahren für ihre Veranstaltung gewählt. Dahlien waren es auch, die jener Universalgelehrte der französischen Kaiserin Josephine aus Amerika mitgebracht hatte – damals eine Kostbarkeit.

Rund 10000 Besucher, die der Liebe zur Natur frönen wollten, dürften es nach Hundbiss’ Schätzung am Wochenende allein auf der Gartenlust gewesen sein. Diese kamen bis aus Tirol, um am Illertisser Ortsrand Pflanzen und Utensilien einzukaufen und das Ambiente zu genießen. Wer den Rummel meiden wollte, kam beim 17. städtischen Kraut- und Rübenmarkt am Schrannenplatz in der Innenstadt ebenfalls auf seine Kosten. Beide Veranstaltungsorte hatten ihre Besonderheiten. Dank eines kostenlosen Shuttlebusverkehrs bestand die Möglichkeit, sie auch ohne Auto als zusammenhängendes Event zu erleben.

Die östliche Zufahrt in die Innenstadt war heuer wegen der Baustelle an der Vöhlinstraße nur über eine Umleitung möglich. Umso mehr freute sich Illertissens Zweite Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen, schon bei der Eröffnung des dortigen Kraut- und Rübenmarkts zahlreiche Gäste begrüßen zu können.

Als wenig später Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann die Gartenlust auf der Jungviehweide eröffnete, waren die vielen Besucher längst auf dem weitläufigen Gelände unterwegs. Frühzeitig waren dort die Parkplätze ausgelastet. So wusste Ostermann auch das sichere Einweisen einiger Tausend Fahrzeuge durch Feuerwehrleute zu würdigen. Passend zum Gartenlust-Motto empfahl er, die Natur durch Schmecken, Fühlen, Riechen oder Sehen zu erfahren. Auch die bayerische Biokönigin Carina Bichler war zu Gast und berichtete etwa über Aktuelles zum Thema Gentechnik.

Ein Blickfang war die nach britischem Vorbild formierte Parade mit besonderen Naturschönheiten: Die Models trugen Schmuck aus Naturmaterialien oder temporäre – ebenfalls einst von Humboldt beschriebene – Jagua-Tattoos. Diese hatte Biologe Michael Schwerdtfeger Tage zuvor aufwendig auf die Haut der Frauen und Männer aufgetragen. Thea Zedelmeier von den Gartenförderern erklärte: „Je nach gewünschtem Muster wird eine Art Gel aufgetragen, das nur die oberste Hautschicht verändert, sodass das Ergebnis erst zwei Tage später sichtbar wird.“ Daher rühre auch der Name „magisches Tattoo“.

Interessant war auch, wie sich die Auffassung von Liebe zur Natur im Vergleich zu Humboldts Zeiten verändert hat. Thomas Stüke, der mit wetterfester Baukeramik aus seinem Atelier in Osnabrück vertreten war, sagte: „Heute betrachten wir Löwenzahn oder Giersch als lästiges Unkraut.“ Das sei einmal anders gewesen. Diese Entwicklung wollte er auf der Gartenlust humoristisch darstellen. Er hatte in 1000 Tütchen Sand gefüllt, diese mit Namen von missliebigem Unkraut und Ungeziefer versehen und mit „Liebe es“ überschrieben.

Referenten trugen mit hörenswerten Vorträgen in der Staudengärtnerei und an Standorten im Grünen dazu bei, selbst eine Liebe zur Natur zu entwickeln. Biologe Schwerdtfeger etwa sagte während seiner Präsentation: „In Humboldts Zeiten ging es darum, die Natur zu erforschen und Exponate, etwa Pflanzen, in riesigen Gewächshäusern auszustellen.“ Heute liefen solche Sammlungen Gefahr, sich zu überleben. Das Verreisen in Orte mit anderer Vegetation sei billig geworden. Und auch der Gedanke vom unerschöpflichen Urwald müsse heute korrigiert werden. Andererseits hätten die Sammlungen Arten bewahrt, die nun teils nicht mehr zu finden seien.

Liebe zur Natur war indes auch auf dem Kraut- und Rübenmarkt zu spüren. Handwerklich und regional orientiert, gab es an 35 Ständen eine Auswahl an Nützlichem und Verspieltem. Besucher, die kurze Wege oder persönliche Kontakte schätzten, empfanden den Markt wie eine „Gartenlust im Kleinen“. So war es von verschiedenen Seiten zu hören. Auch an den 20 bunt bestückten Kofferflohmarkt-Tischen in der Schranne mangelte es nicht an Interessenten. Marktmeisterin Daniela Straßburg zog eine vorläufige Bilanz: Bereits am Samstagabend hätten sich Besucher wie Händler zufrieden gezeigt. "Seite 29

