21.09.2020

Herbstliche Orgelmatineen

Die große Orgel der Klosterkirche in Roggenburg wird im Herbst mehrmals erklingen.

Die „große Roggenburgerin“ erklingt in der Klosterkirche

Nachdem die traditionellen Orgelkonzerte in Anbetracht der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, veranstaltet das Kloster Roggenburg nun im Herbst drei sonntägliche Orgelmatineen in der Klosterkirche Mariä Himmelfahrt. Während der jeweils rund 30-minütigen Konzerte können sich die Besucher an der Klangvielfalt der „großen Roggenburgerin“ erfreuen, die unter den Händen und Füßen dreier Organisten aus der Region ertönen wird. Die Termine:

Beginn 11.30 Uhr, an der Orgel: Martin Geßner, Weißenhorn-Bubenhausen.

Beginn 11.30 Uhr, an der Orgel: Dominik Herkommer, Deisenhausen-Bleichen.

Beginn 11.30 Uhr, an der Orgel: Pater Stefan U. Kling, Roggenburg.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln werden den Veranstaltern zufolge selbstverständlich eingehalten. (az)

