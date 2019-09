vor 41 Min.

Herbstmesse in Vöhringen: Die Vielfalt macht’s

Im Herbst ist in Vöhringen Messezeit.

Am Samstag und Sonntag finden Besucher in Vöhringen ein buntes Angebot in den Bereichen Haus, Familie und Freizeit vor.

Von Ursula Katharina Balken

Im Herbst ist in Vöhringen Messezeit. So öffnet die Einkaufs- und Erlebnismesse am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, erneut ihre Pforten im Kulturzentrum. Die Ausstellung ist mit 60 Firmen aus Handel und Gewerbe ausgebucht. Genutzt werden nicht nur die Räume im Wolfgang-Eychmüller-Haus, sondern auch die Freiflächen auf dem Hettstedter Platz. Ausgerichtet wird die Schau von dem Erbacher Unternehmen HSR, Veranstalter ist die Stadt Vöhringen. Die Eröffnung findet um 10 Uhr statt.

Wie Bürgermeister Karl Janson, auch Vorsitzender des Gewerbevereins, auf Anfrage mitteilt, nimmt die Vöhringer Herbstmesse einen festen Platz im Veranstaltungsreigen der Stadt ein. Die Aussteller kommen aus den Bereichen Handel, Handwerk, Gewerbe, Gastronomie und Gesundheit. „Die Leistungsschau will ein weites und offenes Schaufenster unseres örtlichen und regionalen Handels sowie der Dienstleistungen sein“, so Janson. In einer Stadt wie Vöhringen und in einer der „wirtschaftsstärksten und gründungsaktivsten Regionen“ habe die Ausstellung ihren berechtigten Platz.

Lebendig mache die Verschiedenartigkeit des Angebots die Messe, was in der Resonanz bei den Ausstellern zum Ausdruck komme. „Auch zeigt das Interesse von Ausstellern, welchen Anklang die Messe mittlerweile gefunden hat.“ Solche Leistungsschauen sind laut Janson eine ideale Plattform, vor allem für kleinere Unternehmen. Wichtig ist für den Vorsitzenden des Gewerbevereins, dass sich der Kunde vor Ort über Angebote informieren kann und kompetente Gesprächspartner findet.

So werden am Wochenende neue Bautechnologien gezeigt, ebenso Einrichtungen für die eigenen vier Wände, Mode, Schmuck und Kosmetik sowie Neues auf dem Gebiet Wellness und Gesundheit. Zudem besteht die Gelegenheit, sich in der Feinkostwelt umzusehen und hier und da etwas zu probieren. Und da Weihnachten allmählich bereits ins Blickfeld gerät, werden auch Geschenkideen präsentiert.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es kann kostenlos geparkt werden.

