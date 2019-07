vor 37 Min.

Herkunft unbekannt: Wo Gerichte an ihre Grenzen stoßen

Ein Angeklagter gibt erst an, Palästinenser zu sein, dann Jordanier. Für Richter Thomas Mayer sind solche Situationen ein Dilemma

Von Franziska Wolfinger

Richter und Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts, Thomas Mayer, zieht ein ernüchterndes Fazit: „Dieses Verfahren hat auf ganz plastische Weise das Dilemma gezeigt, in dem die deutsche Asylpolitik steckt.“ Das sagte der Richter nach seinem Urteil gegen einen 34-jährigen, aus dem Nahen Osten stammenden Mann. Denn dessen wahre Herkunft konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Und das trifft auf viele Asylbewerber zu, die sich derzeit in Deutschland aufhalten.

Der 34-Jährige in diesem Fall war angeklagt, weil er sich angeblich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufgehalten hat und wegen Urkundenfälschung. Er hatte im Landratsamt Neu-Ulm einen gefälschten palästinensischen Ausweis vorgelegt. Der Angeklagte kam laut eigener Aussage vor acht Jahren nach Deutschland. Dreieinhalb Jahre davon verbrachte er im Gefängnis, denn 2013 wurde er wegen des gemeinschaftlichen Handels und Besitzes von Drogen verurteilt.

Angeklagter gibt zu: Seine Vita war erfunden

Damals gab der Mann vor Gericht an, Palästinenser zu sein. Er sei im Gazastreifen als drittes von acht Kindern aufgewachsen. Seine Kindheit habe er in einem Flüchtlingslager verbracht. Weiter sagte er, in seine Heimat könne er nicht zurück, weil er vom Islam zum jüdischen Glauben übergetreten sei. Nun gab der Angeklagte vor Gericht zu, dass das alles eine „Story“, eine Lüge, gewesen sei.

In der aktuellen Verhandlung sagte er aus, dass sein Vater Landwirt war und als Händler in Syrien, Palästina, im Libanon und Jordanien tätig war. Die Familie habe in all diesen Ländern gelebt, hauptsächlich aber in Jordanien, wo der Angeklagte auch geboren wurde. Den gefälschten palästinensischen Ausweis habe er bekommen, als er im Alter von 16 bis 18 Jahren in Palästina gelebt hatte. Vor Gericht stellte sich dann heraus, dass der 34-Jährige tatsächlich eine Aufenthaltsgenehmigung hatte. Die Ausländerbehörde hatte ihm immer wieder Duldungen ausgestellt. Das Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland wurde eingestellt. Richter Thomas Mayer verurteilte den Angeklagten wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten zur Bewährung und zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Gerichte haben keine Möglichkeit, Identitäten zu überprüfen

Das Dilemma für die Gerichte besteht laut Amtsgerichtsdirektor Mayer darin, dass Identitäten, sei es Alter, Name oder Herkunft, oftmals nicht eindeutig geklärt werden können. In diesem Fall hoffe er, dass die Angaben nun stimmen. Dass er aus Jordanien stamme, davon sprach der Angeklagte jetzt zum ersten Mal. Es wundere ihn, sagte Mayer, dass der Mann mit seinem falschen Ausweis nicht viel früher aufgefallen ist. „Das deutet auch darauf hin, dass die deutschen Behörden hier manchmal überfordert sind“, so Mayer. Die aktuelle Situation führe dazu, dass Personen wie der Angeklagte in Deutschland ihre wertvollsten Jahre absitzen, ohne produktiv zu sein.

Mit der Bewährungsstrafe und den Sozialstunden habe der Angeklagte vom Amtsgericht noch eine Chance bekommen, sagte Mayer. Wie es abgesehen davon mit dem Mann weitergeht, ob er abgeschoben wird oder nicht, weiß Mayer nicht. „Der Angeklagte lebt seit vielen Jahren aufgrund einer Lebenslüge in Deutschland. Diese Lüge hat er nun offenbart.“ Nun sei es Sache eines Verwaltungsgerichts, wie es mit den neuen Erkenntnissen zur Herkunft des 34-Jährigen umgeht.

Mehr aktuelle Gerichtsverfahren aus der Region:

Themen Folgen